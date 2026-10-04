التحريات تكشف ملابسات حريق شقة وانهيار جدارها الخارجي بالوراق

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أن انفجار أسطوانة غاز داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الوراق، تسبب في اندلاع الحريق واحتراق الشقة بالكامل، كما أدى الانفجار إلى انهيار الجدار الخارجي للشقة، دون وقوع أي إصابات.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخماد الحريق قبل امتداده إلى باقي العقار.

وبإجراء المعاينة والفحص، تبين احتراق محتويات الشقة بالكامل، إلى جانب سقوط الجدار الخارجي، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات.

وأفادت التحريات والمعاينة الأولية بأن الحريق اندلع إثر انفجار أسطوانة غاز داخل الشقة، ما أدى إلى اشتعال النيران وسقوط الجدار الخارجي، فيما جرى التنسيق مع حي الوراق لمعاينة العقار والتأكد من سلامته الإنشائية وعدم وجود خطورة على السكان.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على كافة ملابسات الحريق وأسباب انهيار الجدار.