استغاثت بالنجدة.. التحري حول هوية مجهول تسلل أعلى فيلا طالبة طب بالشيخ زايد

شكّلت الأجهزة الأمنية بالجيزة فريق بحث لكشف ملابسات واقعة استغاثة طالبة بكلية الطب بالنجدة، بعد رصد شخص مجهول يعتلي سور فيلتها بمنطقة الشيخ زايد، أثناء وجودها برفقة والدتها.

وتعمل أجهزة الأمن على فحص ملابسات الواقعة وتحديد هوية الشخص، بعدما أفادت الطالبة بأنها فوجئت بوجوده أعلى سور الفيلا، فيما أثار ظهوره حالة من الخوف لديها ولدى والدتها، ودفعها إلى طلب النجدة خشية تعرضهما لأي أذى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبدأ فريق البحث في إجراء التحريات اللازمة، وفحص ملابسات الواقعة، للوقوف على هوية الشخص وأسباب وجوده أعلى سور الفيلا.