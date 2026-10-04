«مالك» في حضن الموت.. فتاة تلقي نجل شقيقها من الطابق الرابع بحلوان

في واقعة مأساوية هزت منطقة حلوان بالقاهرة، لقي طفل يدعى مالك مصرعه، بعدما أقدمت عمته على إلقائه من الطابق الرابع داخل أحد العقارات بالمنطقة.



بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بسقوط طفل من علو بدائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور تحركت قوة أمنية إلى مكان الحادث، بالتزامن مع الدفع بسيارة إسعاف.



وكشفت التحريات أن الطفل كان داخل المنزل برفقة عمته، في الوقت الذي كانت فيه والدته خارج المنزل، بينما كان والده متواجدا بمحافظة الإسكندرية للعمل.



وبحسب التحريات الأولية، أقدمت المتهمة على إلقاء نجل شقيقها من الطابق الرابع، قبل أن تسارع الأجهزة المعنية إلى التعامل مع الواقعة وتنقل جثمان الطفل إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.



وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف جميع ملابسات الواقعة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة.

