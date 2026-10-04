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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على عامل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالمنوفية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها حال إستقلالهما سيارة أجرة بالمنوفية.


 

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (عاملة ، مقيمة بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية) وبسؤالها أقرت بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها بتاريخ 30/ سبتمبر المنقضى ، حال إستقلالهما سيارة أجرة بدائرة المركز.


 

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه "الظاهر مقطع الفيديو"(عامل – مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى التحرش

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