خلافات حول لعب الأطفال.. القبص على طرفي مشاجرة في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30 سبتمبر المنقضى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة بين طرف أول : (أحد الأشخاص ، شقيقه)، وطرف ثان : (سباك)، جميعهم مقيمين بدائرة القسم لخلافات بينهم حول لهو الأطفال قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب دون حدوث إصابات.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





