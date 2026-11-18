أعلن الفرنسي كلود لوروا، المدير الفني لمنتخب الكونغو برازافيل، رحيله عن منصبه بعد الهزيمة أمام جزر القمر بهدف مقابل لا شيء، في تصفيات أمم إفريقيا 2027.

وقاد لو روا منتخب الكونغو برازافيل في يونيو الماضي، في ولاية ثالثة له مع المنتخب.

وقال لوروا، في مؤتمر صحفي: "من أجل تهدئة الأجواء، وضمان أن تسير الأمور بشكل صحي وهادئ لكرة القدم في هذا البلد، أتقدم باستقالتي، لقد فشلت في أداء مهمتي وتحقيق الهدف الذي كلفت به".

وأضاف: "رغم أن التأهل لا يزال ممكنًا من الناحية الحسابية، فإن الأمر يحتاج إلى معجزة، تتمثل في الفوز بالمباراتين المتبقيتين وخسارة جزر القمر لمباراتيهما، لا يزال ذلك ممكنا، لكن الحل الأفضل هو إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح".

وخاض لوروا 4 مباريات مع الكونغو في الولاية الثالثة تعادل في مباراتين وهزم في 2 آخرين.

ويحتل منتخب الكونغو المركز الأخير في المجموعة السابعة بالتصفيات، برصيد نقطتين فقط بعد مرور 4 جولات، وتضم المجموعة جزر القمر، وناميبيا، والكاميرون.