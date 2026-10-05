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وكر للتصنيع.. أمن الجيزة يداهم فيلا ويضبط متهمين يتاجرون في المخدرات بالشيخ زايد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وكر للتصنيع.. أمن الجيزة يداهم فيلا ويضبط متهمين يتاجرون في المخدرات بالشيخ زايد

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

داهمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة فيلا بمدينة الشيخ زايد وتمكنت من ضبط عدد من المتهمين، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وتصنيعها داخل الفيلا. 

وكانت معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية تفيد بتورط عدد من الأشخاص في الاتجار بالمواد المخدرة وتصنيعها داخل إحدى الفيلات بمدينة الشيخ زايد.

وعقب تقنين الإجراءات؛ داهمت الأجهزة الأمنية الفيلا، وتمكنت من ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة.

وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

النيابة العامة الشيخ زايد الجيزة مديرية أمن الجيزة

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