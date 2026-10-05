خناقة البحيرة.. القبض على رجل وسيدة تعديا على بعضهما بالضرب في الشارع

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص وسيدة بالتعدي على بعضهما بالسب والضرب في أحد الشوارع بمحافظة البحيرة.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 3 أكتوبر الجاري، تبلغ لمركز شرطة دمنهور بحدوث مشاجرة بين طرف أول «ربة منزل»، وطرف ثان «عامل»، مقيمان بدائرة المركز، لخلافات بينهما حول الجيرة، تبادلا خلالها التعدي على بعضهما بالسب والضرب.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما؛ اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لذات الخلافات.

واتُخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.