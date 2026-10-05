يحرض على الفجور.. ضبط شاب ارتدى ملابس نسائية فى فيديوهات على السوشيال ميديا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص يحرض على الفجور.

وقد رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن إرتدائه ملابس نسائية والرقص بصورة مبتذلة والتحريض على الفجور بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة وبحوزته هاتف محمول “بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى”.

وبمواجهته اعترف بنشره مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.