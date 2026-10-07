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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سقوط نصاب أوهم ضحاياه بتسفيرهم لحضور مباريات كرة القدم فى الخارج

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم خارج البلاد لحضور مباريات كرة القدم والترويج لنشاطه عبر عدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (عنصر جنائى- مقيم بنطاق محافظة الجيزة) باستغلال فترة انعقاد مباريات كأس العالم كوسيلة للنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرته على تسفيرهم لخارج البلاد لحضور المباريات ، والترويج لنشاطه عبر عدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى، وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له كمقدم ، وعقب ذلك يقوم بغلق هاتفه المحمول.
 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وضُبط بحوزته (جهاز لاب توب، 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – 5 دفاتر إيصالات إستلام نقدية – 3 أكلاشيهات لشركات سياحية وهمية).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .. كما أمكن التوصل لعدد (8) من المجنى عليهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق. 

الأجهزة الأمنية كرة القدم التواصل الإجتماعى

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