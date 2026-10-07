خلاف على جمع القمامة.. القبض على شخصين تشاجرا بأسلحة بيضاء بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين من جامعى القمامة بإستخدام أسلحة بيضاء بالإسكندرية.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 29/ سبتمبر المنقضى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية بين (جامعى قمامة – مقيمين بدائرة قسمى شرطة "ثان الرمل ، ثالث المنتزه" ) لخلافات بيهما حول أولوية جمع القمامة قاما على إثرها بالتعدى على بعضهما بالسب والضرب بإستخدام (2 سلاح أبيض) دون حدوث إصابات .





أمكن ضبط المذكورين ، وتم بإرشادهما ضبط ( الأسلحة البيضاء المستخدمة فى التعدى ) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









