تأجيل محاكمة إسماعيل دولار و4 آخرين بتهمة البلطجة لـ14 أكتوبر

أجلت محكمة جنح المقطم، المنعقدة اليوم الأربعاء محاكمة إسماعيل دولار و4 آخرين، في القضية المتهمين فيها بالتعدي واستعراض القوة والبلطجة، بحق عدد من مستأجري الكافيهات بمنطقة المقطم، لجلسة 14 أكتوبر.

كانت جهات التحقيق المختصة، قررت حبس إسماعيل دولار و4 آخرين، على خلفية اتهامهم بالتعدي واستعراض القوة والبلطجة تجاه عدد من مستأجري أحد الكافيهات بمنطقة المقطم في القاهرة، على ذمة التحقيقات.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على إسماعيل دولار و4 آخرين، على خلفية اتهامهم بالتعدي واستعراض القوة والبلطجة تجاه عدد من مستأجري أحد الكافيهات بمنطقة المقطم في القاهرة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية، بلاغًا من عدد من مستأجري أحد الكافيهات، أفادوا خلاله بتضررهم من قيام إسماعيل دولار بتهديدهم واستعراض القوة ضدهم، على خلفية خلافات نشبت بينهم.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ بمنطقة المقطم، وتمكنت القوات من ضبط إسماعيل دولار، إلى جانب 4 أشخاص آخرين على خلفية الواقعة.

وبمواجهتهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، فيما جرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الواقعة ودوافعها.