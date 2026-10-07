قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب رئيس الوزراء يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة جهود إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
زيلينسكي: 11 قتيلاً جراء هجوم روسي واسع استهدف أوكرانيا
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة
وزير المالية: أطلقنا جائزة «التميز المؤسسي» لأول مرة بمصلحة الضرائب وستكون للمخلصين فى خدمة الناس
روبيو: إيران «فقدت السيطرة الكاملة» على مضيق هرمز
اللجنة البرلمانية الخاصة توافق على حذف المادة 25 من قانون إنشاء جامعة كيان
تهديد روسي لـ كندا بسبب هذا الأمر.. تفاصيل
وزير الصحة يبحث مع وفد جامعة الدول العربية تعزيز التعاون الطبي المشترك
خسارة جديدة لعيار 21.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء
وزير الخارجية اليوناني: سنتعاون مع أمريكا بشأن المساعدات البحرية في مضيق هرمز إذا لزم الأمر
تعليمات جديدة من البنك المركزي لحماية بيانات العملاء.. تفاصيل
نقابة المرافق تحذر من شائعات زيادة أجور العاملين بالكهرباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية: تطوير المحاور الرئيسية ورفع كفاءة شبكة الطرق لتحسين الحركة المرورية بشبرا الخيمة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

ناقش الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، التصورات المقترحة لأعمال تطوير محور بهتيم ودراسة ربطه بمحور العصار، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة المحاور الرئيسية وتحسين الحركة المرورية وتيسير حركة المواطنين بمدينة شبرا الخيمة.


جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والمهندسة حنان جمال، مدير مديرية الطرق بالقليوبية، والدكتورة سلوى أبو العنين، القائم بأعمال رئيس مدينة شبرا الخيمة، والعقيد عمرو غنام، وكيل إدارة المرور.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تصورين فنيين لأعمال تطوير محور بهتيم والربط المقترح بمحور العصار، حيث أعدت مديرية الطرق بالقليوبية التصور الأول، فيما أعد مركز معلومات الشبكات الأرضية تصورًا آخر، وتمت مناقشة التصورين ودراسة البدائل المطروحة للوصول إلى تصور مشترك يراعي الجوانب الهندسية والمرورية وطبيعة المنطقة وشبكات المرافق القائمة.

وتضمنت التصورات المطروحة مقترحًا بإنشاء ساحة انتظار تستوعب أحجامًا مختلفة من السيارات، إلى جانب إنشاء موقف، بما يسهم في تنظيم حركة المركبات، والحد من الانتظار العشوائي والإعاقات بنهر الطريق، وتحقيق سيولة مرورية أفضل، مع دراسة المواقع والمساحات المناسبة لهذه الاستخدامات ضمن التصور النهائي للمشروع.

ووجّه محافظ القليوبية الحضور بالنزول إلى موقع المشروع وإجراء معاينة ميدانية على الطبيعة، للوقوف على كافة التفاصيل والاشتراطات والمعوقات المحتملة، والعمل على الوصول إلى أنسب الحلول من الناحيتين الهندسية والمرورية، بما يضمن اختيار المسار الأفضل للربط بين المحورين، ودراسة مدى ملاءمة المواقع المقترحة لساحة الانتظار والموقف.

الحركة المرورية 

وأكد المحافظ أهمية أن تستند أعمال التطوير إلى دراسة متكاملة تجمع بين الرؤية الهندسية ومتطلبات الحركة المرورية، مع مراعاة الوضع القائم لشبكات المرافق والبنية التحتية، بما يضمن تنفيذ الأعمال بصورة مدروسة وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من المشروع.

كما وجّه باستمرار التنسيق بين مديرية الطرق ومركز معلومات الشبكات الأرضية وإدارة المرور وحي شرق شبرا الخيمة، وتبادل البيانات والدراسات الفنية، للوصول إلى تصور موحد وقابل للتنفيذ، يحقق أعلى معدلات السيولة المرورية ويرفع كفاءة المحاور والطرق بالمنطقة.

وشدد محافظ القليوبية على أهمية دراسة كافة البدائل قبل الاستقرار على التصور النهائي، بما يسهم في تنفيذ مشروع متكامل يواكب احتياجات المنطقة الحالية والمستقبلية، ويدعم جهود المحافظة في تطوير شبكة الطرق والمحاور الرئيسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

القليوبية محافظ القليوبية محور العصار شبرا الخيمة الحركة المرورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة قبل انتهاء الأذان

حكم الصلاة قبل انتهاء الأذان.. هل تصح إذا أقيمت قبل فراغ المؤذن؟

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 7-10-2026

مخالفات البناء

«خصم 50% في التصالح» .. تعديلات جديدة لإنهاء أزمة مُخالفات البناء

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

الدولار

عقب تراجعه .. أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 7 أكتوبر

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

بعد ارتفاعه أمس.. إلى أين وصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في مصر؟

الدواجن

ارتفاعات متتالية .. صعود جديد بأسعار الدواجن البيضاء في الأسواق

الذهب

تجاوز الـ 49 ألف جنيه .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

فضل الصلاة على النبي

هل الصلاة على النبي من العاصي مقبولة .. المفتي السابق يجيب

دار الإفتاء

دار الإفتاء تحذر من تتبع عورات الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أستاذة بجامعة الأزهر تحصد مراكز متقدمة عالميًا

أستاذة بجامعة الأزهر تحصد مراكز متقدمة عالميًا في تصنيف Top 1000 Scholar 2026

بالصور

استغنى عن الصينية والفرن.. طريقة عمل كوسة بالحلة

طريقة عمل كوسة بالحلة
طريقة عمل كوسة بالحلة
طريقة عمل كوسة بالحلة

فستان غير تقليدي.. أمينة خليلي تثير الجدل بصورها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!
لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!
لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

"تيسير الرحلة وخدمات متميزة".. تفاصيل اتفاقية وزارة التضامن لتنظيم حج 1448 هـ

صورة من توقيع البروتوكول
صورة من توقيع البروتوكول
صورة من توقيع البروتوكول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد