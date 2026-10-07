محافظ القليوبية: تطوير المحاور الرئيسية ورفع كفاءة شبكة الطرق لتحسين الحركة المرورية بشبرا الخيمة

ناقش الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، التصورات المقترحة لأعمال تطوير محور بهتيم ودراسة ربطه بمحور العصار، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة المحاور الرئيسية وتحسين الحركة المرورية وتيسير حركة المواطنين بمدينة شبرا الخيمة.



جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والمهندسة حنان جمال، مدير مديرية الطرق بالقليوبية، والدكتورة سلوى أبو العنين، القائم بأعمال رئيس مدينة شبرا الخيمة، والعقيد عمرو غنام، وكيل إدارة المرور.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تصورين فنيين لأعمال تطوير محور بهتيم والربط المقترح بمحور العصار، حيث أعدت مديرية الطرق بالقليوبية التصور الأول، فيما أعد مركز معلومات الشبكات الأرضية تصورًا آخر، وتمت مناقشة التصورين ودراسة البدائل المطروحة للوصول إلى تصور مشترك يراعي الجوانب الهندسية والمرورية وطبيعة المنطقة وشبكات المرافق القائمة.

وتضمنت التصورات المطروحة مقترحًا بإنشاء ساحة انتظار تستوعب أحجامًا مختلفة من السيارات، إلى جانب إنشاء موقف، بما يسهم في تنظيم حركة المركبات، والحد من الانتظار العشوائي والإعاقات بنهر الطريق، وتحقيق سيولة مرورية أفضل، مع دراسة المواقع والمساحات المناسبة لهذه الاستخدامات ضمن التصور النهائي للمشروع.

ووجّه محافظ القليوبية الحضور بالنزول إلى موقع المشروع وإجراء معاينة ميدانية على الطبيعة، للوقوف على كافة التفاصيل والاشتراطات والمعوقات المحتملة، والعمل على الوصول إلى أنسب الحلول من الناحيتين الهندسية والمرورية، بما يضمن اختيار المسار الأفضل للربط بين المحورين، ودراسة مدى ملاءمة المواقع المقترحة لساحة الانتظار والموقف.

الحركة المرورية

وأكد المحافظ أهمية أن تستند أعمال التطوير إلى دراسة متكاملة تجمع بين الرؤية الهندسية ومتطلبات الحركة المرورية، مع مراعاة الوضع القائم لشبكات المرافق والبنية التحتية، بما يضمن تنفيذ الأعمال بصورة مدروسة وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من المشروع.

كما وجّه باستمرار التنسيق بين مديرية الطرق ومركز معلومات الشبكات الأرضية وإدارة المرور وحي شرق شبرا الخيمة، وتبادل البيانات والدراسات الفنية، للوصول إلى تصور موحد وقابل للتنفيذ، يحقق أعلى معدلات السيولة المرورية ويرفع كفاءة المحاور والطرق بالمنطقة.

وشدد محافظ القليوبية على أهمية دراسة كافة البدائل قبل الاستقرار على التصور النهائي، بما يسهم في تنفيذ مشروع متكامل يواكب احتياجات المنطقة الحالية والمستقبلية، ويدعم جهود المحافظة في تطوير شبكة الطرق والمحاور الرئيسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.