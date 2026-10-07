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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة فى النواب لتقنين مسارات التوك توك وحماية أرزاق شباب القليوبية

التوك توك
التوك توك
فريدة محمد

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى النقل والتنمية المحلية والبيئة بشأن ضرورة وضع منظومة متكاملة وعاجلة لتنظيم وتقنين عمل مركبات التوك توك على مستوى محافظة القليوبية، مع إعطاء شبرا الخيمة أولوية خاصة، باعتبارها من المناطق ذات الكثافات السكانية والمرورية المرتفعة، مؤكدًا أن الهدف ليس القضاء على هذه الوسيلة أو قطع أرزاق الشباب العاملين بها، وإنما تحويلها إلى وسيلة نقل منظمة وآمنة تعمل وفق قواعد واضحة.

وأكد " أمين " أن التوك توك أصبح جزءًا أساسيًا من منظومة النقل داخل المناطق الشعبية والشوارع الداخلية، ويعتمد عليه المواطنون في الوصول إلى المناطق التي لا تخدمها وسائل النقل التقليدية بالشكل الكافي، كما يمثل مصدر دخل رئيسيًا لآلاف الشباب الذين يعملون بهذه المهنة بصورة شريفة، ومن ثم فإن التعامل مع الملف يجب أن يقوم على التنظيم والتقنين وليس المنع والمطاردة مطالباً بوضع خريطة رسمية لمسارات التوك توك داخل محافظة القليوبية، وتحديد الشوارع والمحاور المسموح بالسير فيها، مع منع السير العشوائي في الطرق الرئيسية التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة، بما يحقق انضباط الحركة دون حرمان المواطنين من وسيلة النقل التي يعتمدون عليها.

وشدد على ضرورة إنشاء مواقف رسمية ومحددة للتوك توك داخل الأحياء والمناطق ذات الكثافة السكانية، وربط كل مركبة بموقف ومنطقة تشغيل محددة، بما يقضي على ظاهرة الوقوف العشوائي ويساعد الأجهزة التنفيذية والمرورية في السيطرة على حركة المركبات ، مشيراً إلى أهمية إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة للترخيص والمخالفات، تتضمن قاعدة بيانات موحدة للمركبات والسائقين، وبطاقات تعريف إلكترونية، وتسجيل المخالفات آليًا، بما يضمن محاسبة المخالفين دون حملات عشوائية، ويتيح في الوقت نفسه معرفة المركبات والسائقين الملتزمين.

واقترح النائب أشرف أمين إطلاق برنامج إحلال تدريجي واختياري للتوك توك بسيارات صغيرة اقتصادية، من خلال توفير سيارات يتم تصنيعها أو تجميعها محليًا بأسعار مناسبة، مع نظم تقسيط وتمويل ميسرة للشباب العاملين بالتوك توك، بحيث يستطيع الشاب الانتقال إلى وسيلة أكثر أمانًا دون فقد مصدر رزقه مؤكداً أن نجاح هذه المنظومة يتطلب أيضًا تحديد تعريفة واضحة ومعلنة، وتدريب السائقين على قواعد المرور والسلامة، مع منح حوافز للملتزمين بالترخيص والمسارات والمواقف.

كما أكد على أن القليوبية لا تحتاج إلى حرب على التوك توك، وإنما تحتاج إلى إدارة ذكية لهذه الوسيلة، بما يحافظ على أرزاق الشباب، ويحمي المواطنين، ويعيد الانضباط إلى الشارع، ويحول التوك توك من مصدر للفوضى المرورية إلى جزء من منظومة نقل حضارية ومنظمة.

طلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء الكثافات السكانية التوك توك رئيس مجلس النواب

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