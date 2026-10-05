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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة بشأن تدهور عوامل السلامة والأمان على محور 30 يونيو

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزارة النقل والمواصلات، مع انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، بشأن تدهور مستوى الخدمة وعوامل السلامة والأمان على محور 30 يونيو، مطالباً بالوقوف على أسباب تكرار الحوادث وسقوط الضحايا والمصابين، وتحديد الجهة المسؤولة عن أعمال الصيانة والتأمين ورفع كفاءة الطريق.

وأكد "عمار"، أن محور 30 يونيو بات بحاجة إلى إعادة نظر عاجلة، بعدما أصبح الفارق بين كونه طريقاً يخدم المواطنين ويسهل حركة النقل والتنقل، وبين تحوله إلى طريق يهدد حياة مستخدميه، مرتبطاً بمدى قدرة الجهات المعنية على التعامل مع أوجه القصور الموجودة به، مشيراً إلى أن الحديث عن عدم الولاية بين وزارة النقل وهيئة الطرق لا يمكن أن يكون مبرراً لغياب التدخل أو تأخر أعمال الصيانة والتأمين.

ضعف عدد من الخدمات الأساسية

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المحور يعاني من ضعف عدد من الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الإنارة، والصيانة الدورية، والتعديلات الهندسية اللازمة، إلى جانب عوامل التأمين والسلامة، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن سلامة المواطنين الذين يستخدمون المحور بصورة يومية.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن محور 30 يونيو ليس طريقاً فرعياً أو محدود الاستخدام، وإنما أحد المحاور الرئيسية التي تخدم حركة المواطنين والنقل بين عدد من المحافظات والمناطق الصناعية والموانئ، وبالتالي فإن مسؤولية الدولة لا تتوقف عند إنشاء الطرق، وإنما تمتد إلى صيانتها ورفع كفاءتها وتأمينها وضمان صلاحيتها للاستخدام الآمن.

وأشار عمار، إلى أن تكرار الحوادث وسقوط الضحايا والمصابين على المحور يستوجب التعامل مع الأمر بصورة عاجلة، بعيداً عن تبادل المسؤوليات، مطالباً بتقديم إجابات واضحة ومحددة أمام مجلس النواب، ووضع جدول زمني للإجراءات التصحيحية اللازمة، مع محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره في أداء واجباته.
 

حسن عمار مجلس النواب وزارة النقل

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