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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

انطلاق اجتماعات اللجان النوعية لمجلس النواب اليوم لبحث خطط العمل

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

تشهد لجان مجلس النواب ، برئاسة أمانة شئون اللجان، عدداً من الاجتماعات الهامة اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026، وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

تتركز أعمال اللجان النوعية اليوم على مناقشة ووضع الأطر العامة لمشاريع خطط عملها خلال دور الانعقاد الحالي، واستعراض رؤى ومقترحات السادة الأعضاء. ويأتي في مقدمة هذه اللجان لجنة الخطة والموازنة، ولجنة العلاقات الخارجية، ولجنة الشئون العربية، ولجنة الصناعة، ولجنة الإعلام والثقافة والآثار، ولجنة السياحة والطيران المدني، ولجنة الشئون الصحية، ولجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.

وعلى صعيد النشاط التشريعي للجان، تعقد لجنة حقوق الإنسان اجتماعاً لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

لجان مجلس النواب مجلس النواب الجلسة العامة دور الانعقاد العادي الثاني الفصل التشريعي الثالث

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