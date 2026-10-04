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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اللجنة العامة لمجلس النواب توافق على اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان

المستشار هشام بدوي
المستشار هشام بدوي
أ ش أ

وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، خلال اجتماعها الأول في دور الانعقاد الثاني، اليوم الأحد، على اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان للعلوم التطبيقية؛ وذلك عقب دراسة المبادئ الدستورية والقانونية التي استند اليها، وفقا لما تقضي به المواد المنظمة لنظر الاعتراض في اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وخلال الاجتماع، أبدى أعضاء اللجنة العامة ترحيبهم باعتراض رئيس الجمهورية على المادة المشار إليهما، مؤكدين أن ذلك يعكس حسه الوطني العميق، وحرصه على أن يظل البناء التشريعي للدولة قائماً على أسس راسخة وصياغات محكمة.

وأشارت إلى أن ممارسة رئيس الجمهورية لهذا الحق؛ هو تجسيد لنهج سياسي قائم على الانحياز المطلق لدولة القانون، وحرصاً على إرساء قواعد المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، وفي ذات الوقت الحفاظ على استقلالية كل جامعة عن الأخرى، وتحقيق التكامل بينهما، وصولاً لأفضل الأساليب التعليمية وتنوعها.

وفي نهاية الاجتماع، وافقت اللجنة العامة على مبدأ الاعتراض، وجارٍ إعداد تقريرها لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب المقرر عقدها غدا اللإثنين.

اللجنة العامة بمجلس النواب المستشار هشام بدوي السيد رئيس الجمهورية قانون جامعة كيان للعلوم التطبيقية

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