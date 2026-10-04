جوهر نبيل يهنئ محمد مجاهد بفوزه برئاسة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

تقدم جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بخالص التهنئة إلى النائب محمد مجاهد، بمناسبة فوزه برئاسة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

جوهر نبيل يهنئ محمد مجاهد بفوزه برئاسة لجنة الشباب

كما هنأ الوزير النائب ثروت سويلم لفوزه بمنصب الوكيل الأول، والنائب سامر التلاوي وكيلًا ثانيًا، والنائبة شذا أحمد حبيب أمينًا للسر، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم.

وأكد الوزير تطلعه إلى مواصلة التنسيق والتعاون مع أعضاء اللجنة، بما يدعم العمل التشريعي والرقابي في مجالي الشباب والرياضة، ويسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات لصالح الشباب المصري.