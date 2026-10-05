رفع الجلسة العامة لمجلس النواب على أن تعود الاثنين المقبل

رفع مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، جلساته العامة على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة الإثنين المقبل.

جاء ذلك بعدما وافق المجلس على تقرير اللجنة العامة الخاص بشأن الاعتراض الرئاسي علي المادة 25 من قانون جامعة كيان والمطالبة بحذفها.

وأعلن المستشار هشام بدوي رئيس المجلس تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المادة 25 برئاسة النائب عاصم الجزار وكيل المجلس، وعضوية النواب أشرف الشيحي رئيس لجنة التعليم وعلاء فؤاد وكيل اللجنة التشريعية وابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع وماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم وصلاح فوزي وعلى أيوب وطارق الطويل وأحمد علاء فايد وحنان صيري أمين وعلى خالد على خليل، على ان تعقد اللجنة اجتماعها الأربعاء المقبل.

وكانت الجلسة العامة بمجلس النواب، شهدت اليوم مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعتراض، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، بحضور ممثلي الجهات المعنية في الحكومة.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، تقرير اللجنة العامة التي عقدت اجتماعًا أمس الأحد، برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع القانون، والوقوف على أسباب الاعتراض وما يترتب عليه من إجراءات دستورية ولائحية.

وأوضح وكيل أول مجلس النواب أن المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، محل اعتراض رئيس الجمهورية، تتعلق بالمزايا المالية المقررة لطلاب الشعبة العسكرية بالجامعة، حيث تضمنت منحهم مكافأة شهرية تعادل أول راتب مقرر لرتبة ملازم، إلى جانب مكافأة سنوية للطلاب المتفوقين.