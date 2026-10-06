محافظ القليوبية يؤكد على متابعة المشروعات وتذليل معوقات التنفيذ

أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية على ضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها، ورصد نسب التنفيذ والمعوقات، والتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة لضمان سرعة الإنجاز وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.

كما شدد المحافظ خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة على أهمية تعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة التنفيذية من خلال الخدمات المقدمة على أرض الواقع، مع الالتزام بالشفافية والوضوح وسرعة الاستجابة، إلى جانب استمرار الرقابة على الأسواق والأسعار ومدى توافر السلع، ورفع الحس الوطني من خلال الخطب الدينية وندوات التوعية في المدارس.

وجّه بالمرور الميداني المستمر لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمجاري المائية، وكذلك أعمال البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها، مع منع عودة المخالفات مرة أخرى.

كما شدد على إعداد حصر بالمشكلات المزمنة والمتكررة داخل نطاق اختصاص كل جهة، ووضع حلول عملية وجداول زمنية للتعامل معها، مع رفع تقارير دورية بموقف التنفيذ والمعوقات التي تتطلب تدخل المحافظة أو التنسيق مع الجهات المعنية.

كما وجّه بالمتابعة المستمرة لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق، وسرعة التنسيق مع الجهات المختصة لإزالة أي أعطال أو معوقات تؤثر على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.