محافظ القليوبية يفتتح معرضين لتوفير السلع الغذائية بطوخ وغرب شبرا الخيمة بخصومات تصل إلى 30% لمواجهة الغلاء

افتتح الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، معرضين لتوفير السلع الغذائية بمدينة طوخ وحي غرب شبرا الخيمة، وذلك بالتنسيق بين الغرفة التجارية بالقليوبية ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن مواجهة الغلاء والتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية.



وتتضمن المعارض مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والأساسية، بخصومات تصل إلى 30%، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وأكد محافظ القليوبية أن افتتاح المعرضين يأتي ضمن جهود المحافظة للتوسع في إقامة المعارض والمنافذ السلعية بمختلف المدن والمراكز والأحياء، بما يسهم في توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة، مع طرحها بخصومات تصل إلى 30%، والعمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

توافر السلع الأساسية



وأشار المحافظ إلى أهمية استمرار التنسيق بين المحافظة والغرفة التجارية ومديرية التموين والتجارة الداخلية، لضمان توافر السلع بكميات مناسبة، ومتابعة الأسعار وجودة المنتجات المعروضة، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

وشدد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح على ضرورة المتابعة المستمرة للمعارض والمنافذ، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة وصلاحية المنتجات، مع استمرار الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ بيع السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات

وتأتي إقامة المعارض في إطار جهود الدولة للتوسع في منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية، وإتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة، بما يسهم في مواجهة الغلاء وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.