يستغل بناته في التسول.. القبض على أب وابنتيه بالقليوبية

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص باستغلال نجلتيه فى أعمال التسول الإلكترونى بصورة مبتذلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق نسب مشاهدات عالية وحث المتابعين على إرسال الهدايا الرقمية لهم بقصد تحقيق أرباح مادية.
بالفحص أمكن تحديد وضبط المذكور ونجلتيه (مقيمين بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية) ، وضُبط بحوزتهم (4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") .
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وإستغلالهم البث المباشر عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الإجتماعى فى استجداء متابعيهم لتحقيق أرباح مالية .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.