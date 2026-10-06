أبوها وشقيقها وخالها.. حبس المتهمين بقتل سيدة العياط وإلقائها بترعة الجيزاوية

قررت النيابة العامة حبس 3 متهمين في واقعة مقتل سيدة بالعياط وإلقاء جثمانها داخل ترعة الجيزاوية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك عقب جلسة تحقيقات استمرت نحو 10 ساعات، أدلى خلالها المتهمون باعترافات تفصيلية حول ملابسات الواقعة والدافع وراء ارتكابها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة من أسرة المجني عليها، هم والدها وشقيقها وخالها، وأن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد هويتهم بعد نحو 20 يومًا من البحث والتحري، منذ العثور على جثمان المجني عليها داخل الترعة.

وخلال التحقيقات، سرد المتهمون تفاصيل الواقعة، وأقروا بتورطهم في قتل المجني عليها والتخلص من جثمانها، كما تحدثوا عن الخلافات التي سبقت الجريمة، وما اعتبروه ضغوطًا تعرضت لها الأسرة بسبب تغيب المجني عليها عن المنزل لعدة أيام.

وقال المتهمون إن المجني عليها كانت مطلقة، وإن تكرار الحديث عنها بين الأهالي وما وصفوه بتعرض الأسرة للمعايرة بسبب غيابها تسبب في حالة من التوتر، مؤكدين أن هذا الأمر كان أحد الدوافع التي دفعتهم إلى اتخاذ قرارهم.

وكانت أجهزة الأمن قد كثفت تحرياتها عقب العثور على جثمان المجني عليها داخل ترعة الجيزاوية بدائرة مركز العياط، وجرى فحص علاقاتها وتحركاتها والمحيطين بها، إلى جانب جمع المعلومات المرتبطة بواقعة اختفائها.

وبعد نحو 20 يومًا من البحث، توصل فريق البحث إلى ضلوع أقاربها الثلاثة في الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة.

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهمين على مدار نحو 10 ساعات، وواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، قبل أن تصدر قرارها بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استكمال تحريات المباحث لكشف كافة ملابسات الواقعة.