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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قالوا علينا كلام وحش.. اعترافات أسرة سيدة العياط بعد إنهاء حياتها وإلقائها بالترعة

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

“كان غيابها الكتير عن البيت ومعايرة الناس لينا بتصرفاتها عار علينا”.. بهذه الكلمات كشف المتهمون الثلاثة “الأب والأخ والخال” في واقعة مقتل سيدة بالعياط عن الدافع الذي دفعهم إلى ارتكاب الجريمة، بعدما اعتبروا أن تصرفات المجني عليها وتغيبها عن منزل الأسرة لعدة أيام أساءت إلى سمعة العائلة، فقرروا التخلص منها تحت ما وصفوه بـ«غسل العار».

وبحسب اعترافات المتهمين، كانت المجني عليها مطلقة، وتتغيب عن منزل أسرتها لفترات، وهو ما أثار أحاديث المحيطين بها، وجعل الأسرة تواجه انتقادات وتعليقات متكررة، الأمر الذي قال المتهمون إنه تسبب في حالة من الغضب والاحتقان لديهم.

«سمعة البيت أهم»

وقال المتهمون في التحقيقات إنهم اعتبروا استمرار غياب المجني عليها وما يثار حولها إساءة مباشرة لسمعة الأسرة، ومع تصاعد الضغوط والحديث عنها، بدأوا يفكرون في إنهاء الأمر بطريقتهم.

واجتمع الأب البالغ من العمر 50 عامًا، وشقيق المجني عليها البالغ 26 عامًا، وخالها، واتفقوا على تنفيذ مخططهم، قبل أن يقدموا لها عقارًا منومًا أفقدها الوعي.

أنهوا حياتها ثم أخفوا جثمانها

وبعد أن فقدت المجني عليها وعيها، أقدم المتهمون على قتلها باستخدام سلاح أبيض «سكـ.ـين»، ثم نقلوا جثمانها داخل سيارة ملاكي، واتجهوا بها إلى ترعة الجيزاوية بدائرة مركز العياط.

وألقى المتهمون الجثمان داخل مياه الترعة، ظنًا منهم أن التخلص منه سيخفي الجريمة ويطوي ما اعتبروه «عارًا» يلاحق الأسرة.

20 يومًا تكشف مخطط الأسرة

لكن الجريمة لم تنته بإلقاء الجثمان في المياه، إذ واصلت أجهزة الأمن تحرياتها لنحو 20 يومًا، لفك لغز الواقعة وتحديد هوية مرتكبيها.

وبتكثيف البحث وفحص علاقات المجني عليها وتحركاتها، توصل فريق البحث إلى الاشتباه في أقاربها الثلاثة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة، وكشفوا تفاصيل مخططهم والدافع الذي ساقوه أمام جهات التحقيق، فيما تولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مقتل سيدة بالعياط العياط غسل العار النيابة العامة

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