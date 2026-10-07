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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"
محمد إبراهيم

نظمت هيئة البحوث العسكرية ، المعرض السنوي التاسع عشر للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"، والذي تستمر فعالياته على مدار عدة أيام ببانوراما حرب أكتوبر، وذلك بمشاركة الأفرع الرئيسية ومختلف هيئات وإدارات القوات المسلحة، ووزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، ومشيخة الأزهر الشريف، والهيئة العامة للاستعلامات، وعدد من الهيئات والمؤسسات المدنية والصحفية ودور النشر المصرية.

وضم المعرض العديد من الأجنحة الثقافية والفنية التي تضمنت معروضات الثقافة العسكرية، والفنون التشكيلية، والأعمال اليدوية المبتكرة، وكذلك مجموعة من الإصدارات والكتب التاريخية والموسوعات والإصدارات الثقافية والمخطوطات التشكيلية، بالإضافة إلى إصدارات هيئة البحوث العسكرية التي تناولت مراحل حرب أكتوبر.

فضلا عن عدد من الصور الفوتوغرافية واللوحات الزيتية والماكيتات والجداريات التي جسد من خلالها طلبة الجامعات والمدارس المصرية أروع بطولات جيشهم العظيم في نصر أكتوبر المجيد، وذلك بإشراف قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وإدارة المتاحف العسكرية، وبمشاركة جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب.

واحتوى المعرض على ساحات عرض مكشوفة تحتوي على نماذج من الأسلحة والمعدات التي شاركت في الحرب، كما ضم مسرحا ثقافيًا فنيًا لتقديم العروض الفنية والموسيقية والغنائية والندوات التثقيفية، بمشاركة الموسيقات العسكرية والهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق الطلابية بعدد من الجامعات المصرية ومديريات التربية والتعليم، وشارك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بجناح يضم كافة منتجات الجهاز، والتي تقدم للزوار بأسعار مخفضة.

وتنظم هيئة البحوث العسكرية عددا من الندوات التثقيفية على هامش فعاليات المعرض، تتناول قصص وبطولات حرب أكتوبر المجيدة، يشارك فيها عدد من القادة أعضاء لجنة مراجعة وثائق حرب أكتوبر، بهدف تعزيز الوعي الوطني وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلبة.

حضر مراسم افتتاح المعرض اللواء أ.ح. شريف العرايشي مساعد وزير الدفاع، واللواء أ.ح. هاني مسعد شبانة رئيس هيئة البحوث العسكرية، وعدد من قادة القوات المسلحة، وقدامى قادة حرب أكتوبر، ورؤساء هيئة البحوث العسكرية السابقين، وعدد من رؤساء الجامعات والهيئات والمؤسسات الثقافية والصحفية والشخصيات العامة، وعدد من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدد من طلبة المدارس والجامعات المصرية.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على إثراء الوعي الثقافي والفكري لمختلف الأجيال، وتعريفهم بما حققته العسكرية المصرية من إنجازات وبطولات خلدها التاريخ بأحرف من نور في سجلات العزة والكرامة.

القوات المسلحة حرب أكتوبر ذاكرة أكتوبر ذاكرة أكتوبر 2026 هيئة البحوث العسكرية بانوراما حرب أكتوبر

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القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"

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