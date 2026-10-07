بعد ارتفاعه أمس.. إلى أين وصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في مصر؟

استقرت أسعار الذهب مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في مصر، عند آخر ارتفاع كبير تم تسجيله أمس الثلاثاء، وذلك تزامناً مع الارتفاع العالمي في أسعار المعدن الأصفر وتخطيه مستويات قياسية جديدة،

وجاء هذا الارتفاع في أسعار الذهب في مصر مدفوعاً بالصعود العالمي، حيث يترقب المواطنون والمستثمرون تحركات جديدة للذهب خلال الساعات المقبلة، خاصة وأن الأسعار تتغير على مدار اليوم وفقاً لحركة البيع والشراء وحركة الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر - الأربعاء 8 أكتوبر 2026:

سعر الذهب عيار 24 قيراط: 7023 جنيه مصري

سعر الذهب عيار 21 قيراط: 6145 جنيه مصري

سعر الذهب عيار 18 قيراط: 5267 جنيه مصري

سعر الذهب عيار 14 قيراط: 4097 جنيه مصري



سعر أونصة الذهب عيار 24 قيراط: 218440 جنيه مصري

سعر أونصة الذهب عيار 21 قيراط: 191135 جنيه مصري

سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط): 49161 جنيه مصري.