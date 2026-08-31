محافظ جنوب سيناء يعتمد الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة للثانوي العام والفني

اعتمد محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل محمد كمال، الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة والنهائية للقبول بالصف الأول الثانوي العام والفني، إلى جانب اتخاذه حزمة من القرارات التنفيذية في قطاع التربية والتعليم للعام الدراسي 2026/2027، لتوسعة الطاقة الاستيعابية والقضاء على قوائم الانتظار في عدة مدن بالمحافظة.

وذكرت المحافظة- في بيان، اليوم "الاثنين"، أن المحافظ صدق على مقترح تنسيق المرحلة الثالثة والنهائية للحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام، بناءً على الكثافات الطلابية والفراغات المتاحة بالمدارس.

وجاء التنسيق وفقا للإدارات التعليمية على النحو التالي: في إدارتي طور سيناء وأبو رديس بنحو 205 درجات، وفي إدارة شرم الشيخ التعليمية 215 درجة، وفي إدارات دهب ونويبع وسانت كاترين وأبو زنيمة ورأس سدر 200 درجة.

كما شمل التصديق اعتماد درجات القبول بمدارس الخدمات للثانوي العام بحد أدنى 185 درجة، في المدارس التالية:مدرسة الشهيد محمود ناجي العسكرية خدمات (إدارة الطور)،ومدرسة جيل أكتوبر الثانوية خدمات (إدارة شرم الشيخ)،و مدرسة علي بن أبي طالب الثانوية خدمات (إدارة دهب).

وأضاف البيان أن المحافظ اعتمد أيضا تنسيق المرحلة الثالثة والنهائية للحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الفني (الصناعي – التجاري – الفندقي – الزراعي)، بنظاميها المهني والبكالوريا التكنولوجية، وتوزعت الدرجات حسب الإدارات التعليمية ونوعية التعليم على النحو التالي، في إدارة طور سيناء بالنسبة للمدارس الصناعي: 140 درجة مهني نظام سنة، و145 درجة مهني نظام سنتين، و180 درجة بكالوريا تكنولوجية.. وفيما يخص المدارس التجاري: 140 درجة مهني نظام سنة، و145 درجة مهني نظام سنتين، و170 درجة بكالوريا تكنولوجية.. وبالنسبة للمدارس الفندقي: 140 درجة مهني نظام سنة، و145 درجة مهني نظام سنتين، و165 درجة بكالوريا تكنولوجية، وتم اعتماد مدارس التعليم الزراعي بنحو 140 درجة مهني نظام سنة، و145 درجة مهني نظام سنتين، و150 درجة بكالوريا تكنولوجية.. وفي إدارة أبو زنيمة تم اعتماد مدارس التعليم الصناعي بنحو 140 درجة مهني نظام سنة، و145 درجة مهني نظام سنتين، و150 درجة بكالوريا تكنولوجية.. وفي ادارة أبو رديس تم اعتماد مدارس التعليم الصناعي بنحو 180 درجة بكالوريا تكنولوجية، والصناعي (فيران): 140 درجة مهني نظام سنة، و145 درجة مهني نظام سنتين، و150 درجة بكالوريا تكنولوجية، ومدارس التعليم التجاري بنحو 140 درجة مهني نظام سنة، و145 درجة مهني نظام سنتين، و150 درجة بكالوريا تكنولوجية.

وتابع البيان أما في إدارة رأس سدر تم اعتماد تعليم المدارس الصناعي بنحو 140 درجة مهني نظام سنة، و145 درجة مهني نظام سنتين، و180 درجة بكالوريا تكنولوجية.. ومدارس التعليم التجاري: 140 درجة مهني نظام سنة، و145 درجة مهني نظام سنتين، و160 درجة بكالوريا تكنولوجية.. ومدارس التعليم الزراعي بنحو 140 درجة مهني نظام سنة، و145 درجة مهني نظام سنتين، و150 درجة بكالوريا تكنولوجية.. وفي إدارة سانت كاترين تم اعتماد مدارس التعليم التجاري بنحو 140 درجة مهني نظام سنة، و145 درجة مهني نظام سنتين، و150 درجة بكالوريا تكنولوجية.. ومدارس التعليم الزراعي بنحو 140 درجة مهني نظام سنة، و145 درجة مهني نظام سنتين، و150 درجة بكالوريا تكنولوجية.. وفي إدارة شرم الشيخ تم اعتماد مدارس التعليم التجاري بنحو 140 درجة مهني نظام سنة، و145 درجة مهني نظام سنتين، و150 درجة بكالوريا تكنولوجية. وفي إدارة دهب تم اعتماد مدارس التعليم الصناعي بنحو 140 درجة مهني نظام سنة، و145 درجة مهني نظام سنتين، و165 درجة بكالوريا تكنولوجية.

وفي مدارس التعليم الفندقي تم اعتماد 140 درجة مهني نظام سنة، و145 درجة مهني نظام سنتين، و150 درجة بكالوريا تكنولوجية.

كما تم اعتماد مدارس التعليم الزراعي في إدارة نويبع بنحو 180 درجة بكالوريا تكنولوجية.. وفي مدارس التعليم الصناعي بنحو 140 درجة مهني نظام سنة، و145 درجة مهني نظام سنتين، و150 درجة بكالوريا تكنولوجية.. وفي مدارس التعليم التجاري بنحو 140 درجة مهني نظام سنة، و145 درجة مهني نظام سنتين، و150 درجة بكالوريا تكنولوجية.

وقرر المحافظ في مدينة شرم الشيخ تشغيل مرحلة التعليم الإعدادي بمدرسة «جيل أكتوبر» بمنطقة الهضبة، التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية، اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027، حيث تشهد المدرسة زيادة في طاقتها الاستيعابية بنحو 23 فصلًا دراسيًا مخصصًا لمرحلتي رياض الأطفال والتعليم الابتدائي، لتصل إلى 43 فصلًا دراسيًا عقب أعمال التوسعة، بما يضمن استيعاب الطلاب بمراحل رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي.

كما شمل القرار فتح فصل للتربية الفكرية ملحق بالمدرسة ذاتها، استغلالًا للفراغات المتاحة، وحرصًا على دعم الطلاب من ذوي الهمم وتيسير حصولهم على التعليم بالقرب من مناطق سكنهم، فضلا عن أنه في مدينة طور سيناء، وجه المحافظ بالاستفادة الكاملة من الفراغات المتاحة بمدرسة «المروة الرسمية للغات» وتحويلها إلى قاعات لمرحلة رياض الأطفال، لاستيعاب 37 طفلًا وطفلة من المدرجين على قوائم الانتظار للمتقدمين للمستوى الأول (KG1).

وأكد المحافظ أهمية استمرار العمل على رفع كفاءة وتوسعة الطاقة الاستيعابية للمدارس، والاستفادة من الفراغات المتاحة، بما يسهم في توفير أماكن تعليمية مناسبة للطلاب، والحد من قوائم الانتظار، وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء المحافظة.