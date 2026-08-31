قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عشان الخطيب .. تامر أمين: الأهلي لن يتخذ إجراء قانونيا ضد كريم حسن شحاتة
قرار عاجل من المحكمة في دعوى الطعن على العدادات الكودية
مفتي الجمهورية: تلقينا 500 ملخص بحثي و317 بحثا علميا كاملا حول قضايا الأسرة
لاعب برشلونة يقترب من الدوري السعودي
4000 جنيه ابعتهملك محفظة؟ محمود عامر يكشف كواليس النصب عليه
أسعار تموين سبتمبر 2026 ونصيب الفرد على بطاقة التموين
“الصحة العالمية”: نحتاج إلى إمدادات طبية للسيطرة على تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية
تقوم بالتزيين للباطل.. خالد الجندي يحذر: شياطين الإنس أخطر من الجن
تعرّف على مشروع البالون الثابت بمنطقة أهرامات الجيزة
تراجع مفاجئ .. إلى أين وصلت أسعار الذهب الآن؟
الصحة العالمية : اتساع رقعة تفشي إيبولا إلى 26 منطقة في الكونغو الديمقراطية
هتوصل 30 سلعة اليوم دا | إعلان رسمي من التموين في اجتماع الحكومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يعتمد الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة للثانوي العام والفني

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء
أ ش أ

اعتمد محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل محمد كمال، الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة والنهائية للقبول بالصف الأول الثانوي العام والفني، إلى جانب اتخاذه حزمة من القرارات التنفيذية في قطاع التربية والتعليم للعام الدراسي 2026/2027، لتوسعة الطاقة الاستيعابية والقضاء على قوائم الانتظار في عدة مدن بالمحافظة.

وذكرت المحافظة- في بيان، اليوم "الاثنين"، أن المحافظ صدق على مقترح تنسيق المرحلة الثالثة والنهائية للحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام، بناءً على الكثافات الطلابية والفراغات المتاحة بالمدارس.

 وجاء التنسيق وفقا للإدارات التعليمية على النحو التالي: في إدارتي طور سيناء وأبو رديس بنحو 205 درجات، وفي إدارة شرم الشيخ التعليمية 215 درجة، وفي إدارات دهب ونويبع وسانت كاترين وأبو زنيمة ورأس سدر 200 درجة.

كما شمل التصديق اعتماد درجات القبول بمدارس الخدمات للثانوي العام بحد أدنى 185 درجة، في المدارس التالية:مدرسة الشهيد محمود ناجي العسكرية خدمات (إدارة الطور)،ومدرسة جيل أكتوبر الثانوية خدمات (إدارة شرم الشيخ)،و مدرسة علي بن أبي طالب الثانوية خدمات (إدارة دهب).

وأضاف البيان أن المحافظ اعتمد أيضا تنسيق المرحلة الثالثة والنهائية للحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الفني (الصناعي – التجاري – الفندقي – الزراعي)، بنظاميها المهني والبكالوريا التكنولوجية، وتوزعت الدرجات حسب الإدارات التعليمية ونوعية التعليم على النحو التالي، في إدارة طور سيناء بالنسبة للمدارس الصناعي: 140 درجة مهني نظام سنة، و145 درجة مهني نظام سنتين، و180 درجة بكالوريا تكنولوجية.. وفيما يخص المدارس التجاري: 140 درجة مهني نظام سنة، و145 درجة مهني نظام سنتين، و170 درجة بكالوريا تكنولوجية.. وبالنسبة للمدارس الفندقي: 140 درجة مهني نظام سنة، و145 درجة مهني نظام سنتين، و165 درجة بكالوريا تكنولوجية، وتم اعتماد مدارس التعليم الزراعي بنحو 140 درجة مهني نظام سنة، و145 درجة مهني نظام سنتين، و150 درجة بكالوريا تكنولوجية.. وفي إدارة أبو زنيمة تم اعتماد مدارس التعليم الصناعي بنحو 140 درجة مهني نظام سنة، و145 درجة مهني نظام سنتين، و150 درجة بكالوريا تكنولوجية.. وفي ادارة أبو رديس تم اعتماد مدارس التعليم الصناعي بنحو 180 درجة بكالوريا تكنولوجية، والصناعي (فيران): 140 درجة مهني نظام سنة، و145 درجة مهني نظام سنتين، و150 درجة بكالوريا تكنولوجية، ومدارس التعليم التجاري بنحو 140 درجة مهني نظام سنة، و145 درجة مهني نظام سنتين، و150 درجة بكالوريا تكنولوجية.

وتابع البيان أما في إدارة رأس سدر تم اعتماد تعليم المدارس الصناعي بنحو 140 درجة مهني نظام سنة، و145 درجة مهني نظام سنتين، و180 درجة بكالوريا تكنولوجية.. ومدارس التعليم التجاري: 140 درجة مهني نظام سنة، و145 درجة مهني نظام سنتين، و160 درجة بكالوريا تكنولوجية.. ومدارس التعليم الزراعي بنحو 140 درجة مهني نظام سنة، و145 درجة مهني نظام سنتين، و150 درجة بكالوريا تكنولوجية.. وفي إدارة سانت كاترين تم اعتماد مدارس التعليم التجاري بنحو 140 درجة مهني نظام سنة، و145 درجة مهني نظام سنتين، و150 درجة بكالوريا تكنولوجية.. ومدارس التعليم الزراعي بنحو 140 درجة مهني نظام سنة، و145 درجة مهني نظام سنتين، و150 درجة بكالوريا تكنولوجية.. وفي إدارة شرم الشيخ تم اعتماد مدارس التعليم التجاري بنحو 140 درجة مهني نظام سنة، و145 درجة مهني نظام سنتين، و150 درجة بكالوريا تكنولوجية. وفي إدارة دهب تم اعتماد مدارس التعليم الصناعي بنحو 140 درجة مهني نظام سنة، و145 درجة مهني نظام سنتين، و165 درجة بكالوريا تكنولوجية.

وفي مدارس التعليم الفندقي تم اعتماد 140 درجة مهني نظام سنة، و145 درجة مهني نظام سنتين، و150 درجة بكالوريا تكنولوجية.

كما تم اعتماد مدارس التعليم الزراعي في إدارة نويبع بنحو 180 درجة بكالوريا تكنولوجية.. وفي مدارس التعليم الصناعي بنحو 140 درجة مهني نظام سنة، و145 درجة مهني نظام سنتين، و150 درجة بكالوريا تكنولوجية.. وفي مدارس التعليم التجاري بنحو 140 درجة مهني نظام سنة، و145 درجة مهني نظام سنتين، و150 درجة بكالوريا تكنولوجية.

وقرر المحافظ في مدينة شرم الشيخ تشغيل مرحلة التعليم الإعدادي بمدرسة «جيل أكتوبر» بمنطقة الهضبة، التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية، اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027، حيث تشهد المدرسة زيادة في طاقتها الاستيعابية بنحو 23 فصلًا دراسيًا مخصصًا لمرحلتي رياض الأطفال والتعليم الابتدائي، لتصل إلى 43 فصلًا دراسيًا عقب أعمال التوسعة، بما يضمن استيعاب الطلاب بمراحل رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي.

كما شمل القرار فتح فصل للتربية الفكرية ملحق بالمدرسة ذاتها، استغلالًا للفراغات المتاحة، وحرصًا على دعم الطلاب من ذوي الهمم وتيسير حصولهم على التعليم بالقرب من مناطق سكنهم، فضلا عن أنه في مدينة طور سيناء، وجه المحافظ بالاستفادة الكاملة من الفراغات المتاحة بمدرسة «المروة الرسمية للغات» وتحويلها إلى قاعات لمرحلة رياض الأطفال، لاستيعاب 37 طفلًا وطفلة من المدرجين على قوائم الانتظار للمتقدمين للمستوى الأول (KG1).

وأكد المحافظ أهمية استمرار العمل على رفع كفاءة وتوسعة الطاقة الاستيعابية للمدارس، والاستفادة من الفراغات المتاحة، بما يسهم في توفير أماكن تعليمية مناسبة للطلاب، والحد من قوائم الانتظار، وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء المحافظة. 

محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل محمد كمال تنسيق المرحلة الثالثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار السلع

توجيه رئاسي عاجل.. أسعار السلع الجديدة بدءاً من 10 سبتمبر

سيف أبو النجا فى جنازة ابنته ياسمين

أحدث ظهور للفنان سيف أبو النجا بجنازة ابنته متكئا على عكاز

موعد نهاية الصيف

انخفاض درجات الحرارة.. موعد انتهاء الصيف 2026 رسمياً

صورة ارشيفية

صرف معاشات شهر سبتمبر لـ 11.5 مليون مستحق.. غدا

الحكم محمد معروف

رد فعل مفاجئ من محمد معروف على واقعة مباراة الأهلي وزد

أرشيفية

مصدر يوضح سبب دوي الانفجار القوي بأكتوبر والشيخ زايد وحدائق الأهرام

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين

مهاجمة أهداف معادية.. استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين.. صور

ترشيحاتنا

أعلى شهادات ادخار متاحة في البنوك بعد قرار تثبيت الفائدة

بعد تثبيت الفائدة.. تعرف على أعلى شهادات الادخار في 4 بنوك

اليابان

واردات اليابان من النفط الخام ترتفع 17% في يوليو

أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار الأسماك اليوم.. البلطي يبدأ من 69 جنيهًا والجمبري يتجاوز 500 جنيه للكيلو

بالصور

تحليل السكر 500 وأنت مش مريض؟ استشاري باطنة تكشف ماذا تفعل فورًا

تحليل السكر 500 وأنت مش مريض؟ استشاري باطنة تكشف ماذا تفعل فورًا
تحليل السكر 500 وأنت مش مريض؟ استشاري باطنة تكشف ماذا تفعل فورًا
تحليل السكر 500 وأنت مش مريض؟ استشاري باطنة تكشف ماذا تفعل فورًا

منتهى الرومانسية .. الصور الأولى من حفل خطوبة زينة أشرف عبد الباقي

خطوبة زينة أشرف عبد الباقي
خطوبة زينة أشرف عبد الباقي
خطوبة زينة أشرف عبد الباقي

لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني

لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني
لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني
لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني

بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها

بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها
بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها
بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد