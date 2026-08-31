التضخم في ألمانيا يرتفع إلى 2.9%

ارتفع معدل التضخم في ألمانيا إلى 2.9% على أساس سنوي خلال أغسطس، مقارنة مع 2.8% في يوليو، وفقًا لبيانات أولية صادرة اليوم الاثنين عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.
وجاءت الزيادة دون توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين المنسق مع معايير الاتحاد الأوروبي إلى 3.1% خلال الشهر.
وساهمت أسعار الطاقة بصورة رئيسية في تسارع التضخم، إذ ارتفع معدل التضخم في قطاع الطاقة إلى 10.5% في أغسطس، مقابل 8.3% في يوليو. وأدت الحرب في إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام خلال الأشهر الأخيرة.
واستقر التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، عند 2.4% خلال أغسطس، دون تغيير عن الشهر السابق.
وتتوقع الحكومة الألمانية حاليًا تسارع التضخم إلى 2.7% خلال العام الحالي وإلى 2.8% في عام 2027.
وتأتي البيانات الألمانية قبل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو المقرر إعلانها غدًا الثلاثاء، وسط توقعات بوصول التضخم في المنطقة إلى 3.3% خلال أغسطس، مقابل 2.9% في يوليو.