الأوبرا تحتفي بألحان محمد عبدالوهاب في حفل «وهابيات»

تستعد دار الأوبرا المصرية لتقديم حفل جديد من لياليها التراثية، من خلال أمسية «وهابيات» المخصصة لأعمال الموسيقار محمد عبدالوهاب، وذلك في الثامنة مساء الأحد 27 سبتمبر 2026 على مسرح معهد الموسيقى العربية.

وتشارك الفرقة القومية العربية للموسيقى في الحفل بقيادة المايسترو حازم القصبجي، وتقدم مجموعة من أشهر ألحان محمد عبدالوهاب، مع إعادة تقديمها بتوزيعات موسيقية جديدة.

ويشارك في الأمسية كل من غادة آدم، وإبراهيم رمضان، وأحمد عادل، وهند النحاس، حيث يقدمون مجموعة مختارة من أعمال الموسيقار الراحل.

ويأتي حفل «وهابيات» ضمن برنامج دار الأوبرا المصرية للحفاظ على التراث الموسيقي وتقديم الأعمال الكلاسيكية للجمهور بأصوات ورؤى موسيقية مختلفة.

محمد عبد الوهاب

ولد عبد الوهاب في حي باب الشعرية بالقاهرة، ونشأ في أسرة متدينة، حيث كان والده يعمل مؤذنا وقارئا للقرآن، فالتحق بالكتاب وحفظ أجزاء من القرآن الكريم، قبل أن يتجه إلى الموسيقى والغناء، التي شكلت مسار حياته لاحقا.

بدأ مشواره الفني مبكرا من خلال العمل في الفرق المسرحية، ثم درس العود ونظريات الموسيقى، ما أسهم في صقل موهبته الفنية، وقدم العديد من الأغنيات بصوته، فيما قدم ألحانا لعدد من كبار المطربين، من بينهم عبد الحليم حافظ، ليلى مراد، فايزة أحمد، نجاة الصغيرة، إلى جانب وردة الجزائرية.

كما خاض تجربة التمثيل، وشارك في سبعة أفلام غنائية، من بينها "الوردة البيضاء"، "يحيا الحب"، و“رصاصة في القلب”، التي حققت نجاحا جماهيريا واسعا.