قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرّف على مشروع البالون الثابت بمنطقة أهرامات الجيزة
تراجع مفاجئ .. إلى أين وصلت أسعار الذهب الآن؟
الصحة العالمية : اتساع رقعة تفشي إيبولا إلى 26 منطقة في الكونغو الديمقراطية
هتوصل 30 سلعة اليوم دا | إعلان رسمي من التموين في اجتماع الحكومة
بوتين: روسيا تبذل الجهود من أجل إنهاء الأزمة الأوكرانية
دورة ألعاب البحر المتوسط| رئيس البعثة المصرية: نطمح لحصد المزيد من الميداليات في رفع الأثقال والكاراتيه
التليفزيون الصيني : زيارة الرئيس شي جين بينج لمصر تفتح فصلا جديدا أمام الجنوب العالمي
بالصور | جلسة الصحفيين لتسوية الخلافات بين مصطفى كامل وطارق الشناوي
برلماني: زيارة الرئيس الصيني لمصر دفعة قوية للاستثمار وتوطين الصناعة وتعزيز الاستقرار المالي
النائب العام يأمر بمنع متهمين في واقعة مدرسة « جلوبال بارادايم من التصرف في أموالهم
حرب الغذاء ترعب أوكرانيا.. مسيرات روسيا تفرغ رفوف كييف وتشعل أسعار السلع
تقنيناً لأوضاع معلمي الحصة|عقود موسمية لمن تجاوزت أعمارهم 45 عاما لسد العجز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد تشييع جنازتها.. تفاصيل عزاء ابنة نجلاء فتحي «ياسمين أبو النجا»

نجلاء فتحي
نجلاء فتحي
محمد سعيد

أعلن المخرج خضر محمد خضر، موعد عزاء طليقته ياسمين أبو النجا «ابنة الفنانة نجلاء فتحي» وذلك بعد وفاته أمس الأحد، وتشييع جنازتها اليوم. 

وكتب، خضر محمد خضر، عبر فيسبوك: «عزاء المغفور لها بإذن الله السيدة ياسمين سيف الله أبو النجا .. الخميس الموافق ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ عقب صلاة المغرب بمسجد عمر بن عبد العزيز بجانب نادي هليوبوليس.. نسألكم الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة .. إنا لله وإنا إليه راجعون». 

تفاصيل تأجيل جنازة ابنة نجلاء فتحي

وقررت أسرة الفنانة نجلاء فتحي إقامة مراسم تشييع جثمان ابنتها ياسمين أبو النجا اليوم بعد أن كان من المقرر لها أمس. 

تقام صلاة الجنازة ظهر اليوم من مسجد عمر بن عبد العزيز بمنطقة هليوبوليس، بحضور أفراد الأسرة والأصدقاء. 

وتم تأجيل تشييع جثمان ابنة نجلاء فتحي بسبب تأخر أسرة الراحلة فى الانتهاء من جميع إجراءات الغسل، بينما ظل الجثمان داخل المستشفى، لحين خروجه والتوجه به إلى المسجد لأداء صلاة الجنازة. 

من هى ياسمين أبو النجا 

وتعد ياسمين سيف أبو النجا الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحى، وحرصت طوال حياتها على الابتعاد عن الأضواء والوسط الفنى، مفضلة أن تعيش حياتها بعيدًا عن الشهرة التى ارتبطت بوالدتها.

وكان من أبرز ظهوراتها النادرة ظهورها برفقة طليقها المخرج خضر محمد خضر خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائى عام 2020، فى ظهور لافت لها بعيدًا عن طبيعة حياتها التى اتسمت بالخصوصية.

ياسمين أبو النجا نجلاء فتحي الفنانة نجلاء فتحي ابنة الفنانة نجلاء فتحي المخرج خضر محمد خضر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السلع الأساسية

السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية

اسعار السلع

توجيه رئاسي عاجل.. أسعار السلع الجديدة بدءاً من 10 سبتمبر

سيف أبو النجا فى جنازة ابنته ياسمين

أحدث ظهور للفنان سيف أبو النجا بجنازة ابنته متكئا على عكاز

صورة ارشيفية

صرف معاشات شهر سبتمبر لـ 11.5 مليون مستحق.. غدا

موعد نهاية الصيف

انخفاض درجات الحرارة.. موعد انتهاء الصيف 2026 رسمياً

الحكم محمد معروف

رد فعل مفاجئ من محمد معروف على واقعة مباراة الأهلي وزد

أرشيفية

مصدر يوضح سبب دوي الانفجار القوي بأكتوبر والشيخ زايد وحدائق الأهرام

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

نانسي عجرم

اشهدي يا دني .. نانسي عجرم تطرح أغنيتها الجديدة

نجلاء فتحي

بعد تشييع جنازتها.. تفاصيل عزاء ابنة نجلاء فتحي «ياسمين أبو النجا»

خطبة زينة أشرف عبد الباقى

حفل خاص.. خطوبة المخرجة زينة أشرف عبدالباقي في أجواء عائلية

بالصور

منتهى الرومانسية .. الصور الأولى من حفل خطوبة زينة أشرف عبد الباقي

خطوبة زينة أشرف عبد الباقي
خطوبة زينة أشرف عبد الباقي
خطوبة زينة أشرف عبد الباقي

لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني

لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني
لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني
لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني

بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها

بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها
بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها
بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها

ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت

السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت
السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت
السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد