النائب العام يأمر بمنع متهمين في واقعة مدرسة « جلوبال بارادايم من التصرف في أموالهم

أصدرت النيابة العامة بيانا إلحاقا ببيان النيابة العامة الصادر بتاريخ ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ بشأن التحقيقات في البلاغات المقدمة من عدد 66 من أولياء أمور الطلاب بمدرسة "جلوبال پارادايم بالقاهرة الجديدة، فقد أسفرت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن توافر أدلة على ارتكاب القائمين على إدارة إحدى شركات التمويل الاستهلاكي جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة لصالح المتهم مالك المدرسة المحبوس احتياطيا وذلك في ضوء ما أسفرت عنه تحريات جهات البحث وتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

وعلى إثر ذلك، أمر النائب العام بمنع عدد من المتهمين، وزوجاتهم وأولادهم القصر، مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها.

وشمل أمر المنع رئيس مجلس إدارة شركة التمويل الاستهلاكي، ورئيسها التنفيذي وعضوها المنتدب ومالك المدرسة، وبعض المساهمين فيها، فضلا عن عدد من الموظفين الإداريين بالمدرسة، ممن كشفت التحقيقات عن اضطلاعهم بتزوير توقيعات أولياء الأمور على مستندات منح التمويلات الاستهلاكية.