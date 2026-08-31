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منتهى الرومانسية .. الصور الأولى من حفل خطوبة زينة أشرف عبد الباقي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حفل خاص.. خطوبة المخرجة زينة أشرف عبدالباقي في أجواء عائلية

خطبة زينة أشرف عبد الباقى
خطبة زينة أشرف عبد الباقى
محمد سعيد

احتفلت المخرجة زينة أشرف عبد الباقي بخطبتها في أجواء اتسمت بالبساطة والدفء، وبحضور اقتصر على العائلة وعدد من الأصدقائها والمقربين منها. 

وحرصت زينة على توثيق أجواء حفل الخطوبة، حيث نشرت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي ظهرت فيها برفقة أسرتها وأصدقائها، معلنة بشكل رسمي عن ارتباطها.

وتفاعل متابعيها بشكل واسع مع المناسبة، وحرصوا على تقديم التهاني والتبريكات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أشرف عبد الباقي

احتفل الفنان أشرف عبد الباقي بإسدال الستار على آخر عروض مسرحية «الساحل الشرير»، التي قدمها ضمن موسم صيف 2026 على مسرح بورتو مارينا بالساحل الشمالي.

وشهد العرض إقبالاً جماهيرياً كبيراً، ورفعت خلاله أغلب العروض لافتة «كامل العدد»، وسط تفاعل لافت من الجمهور مع الأحداث والمواقف الكوميدية التي قدمها العرض.

وشارك أشرف عبد الباقي جمهوره أجواء الليلة الأخيرة، من خلال فيديو نشره عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، وجه خلاله الشكر لكل من ساهم في نجاح التجربة، مؤكدًا سعادته بالموسم والجمهور الذي حرص على حضور العروض.

وعلق أشرف عبد الباقي على الفيديو قائلًا: «في آخر يوم لمسرحية الساحل الشرير، حابب أشكر أستاذ منصور عامر على المسرح واللى هايكون موجود بعد ذلك في السنوات القادمة لتقديم عروض أخرى، وبشكر كل النجوم اللي كانوا معانا في المسرحية وطبعاً الجمهور اللي نورنا خلال الموسم، وبوعدكم بعروض تانية كتيرة».

كما وجه أشرف عبد الباقي الشكر للكابتن إبراهيم فايق، الذي حرص على حضور الليلة الأخيرة من العرض، واختتم موسم «الساحل الشرير» وسط أجواء احتفالية.

قصة مسرحية الساحل الشرير

مسرحية "الساحل الشرير"، هي أول عروض فرقة "سوكسيه"، وتدور أحداثها في إطار كوميدي اجتماعي، حول المفارقات والمواقف المضحكة التي تنشأ نتيجة الصدام بين عائلتين من ثقافتين مختلفتين تجمعهما الظروف داخل مجمع سكني واحد في الساحل الشمالي، وما يترتب على ذلك من سوء فهم ومفارقات طريفة بين الجيران خلال فترة الإجازة الصيفية.

أبطال مسرحية الساحل الشرير

مسرحية "الساحل الشرير" تدور أحداثها حول المفارقات الإجتماعية في الساحل الشمالي بشكل كوميدي، وهي من بطولة كل من أشرف عبد الباقي وأحمد عبد الوهاب وكارولين عزمي وكريم عفيفي وإبرام سمير، والمسرحية من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب وإخراج أشرف عبد الباقي.

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خطوبة زينة أشرف عبد الباقي
خطوبة زينة أشرف عبد الباقي
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