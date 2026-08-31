نادية مصطفى تصل نقابة الصحفيين لحضور جلسة صلح طارق الشناوي ومصطفى كامل

وصلت الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين إلى نقابة الصحفيين لحضور الجلسة الخاصة بالناقد طارق الشناوي والفنان مصطفى كامل الذي دعى إليها نقيب الصحفيين خالد البلشي.



وتصاعدت حدة الخلاف بين الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، والناقد الفني طارق الشناوي، عقب تداول مقاطع من حفل ظهر خلاله مصطفى كامل وهو يغني، وهو ما دفع طارق الشناوي إلى التعليق على مستوى أدائه، منتقدًا ما وصفه بوجود نشاز في الغناء، إلى جانب إبداء تحفظه على ظهور نقيب المهن الموسيقية بهذه الصورة، باعتبار أن منصبه النقابي يضع عليه مسؤولية إضافية في ما يتعلق بالمشهد الغنائي.



ورأى الشناوي أن ممارسة مصطفى كامل للغناء في أحد الملاهي الليلية بالساحل الشمالي لا يتناسب، من وجهة نظره، مع طبيعة موقعه كنقيب للموسيقيين، مؤكدًا أن حديثه يأتي في إطار النقد الفني وليس نتيجة خلاف شخصي مع مصطفى كامل.



كما ارتبطت بعض مواقف طارق الشناوي السابقة بملفات نقابية، من بينها موقف نقابة المهن الموسيقية من ترشيح مصطفى كامل للحصول على تكريم رسمي من وزارة الثقافة، وهو ما سبق أن أثار تعليقات وانتقادات من الناقد الفني.



في المقابل رفض مصطفى كامل ما اعتبره تجاوزًا لحدود النقد الفني، مؤكدًا أنه لا يمانع في أن يتعرض لأعماله وآدائه للانتقاد، لكنه يرفض الطريقة التي يرى أن طارق الشناوي يستخدمها في التعبير عن آرائه تجاهه وتجاه عدد من الفنانين.