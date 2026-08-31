منيب باند تعود للحفلات بأغانى جديدة للراحل أحمد منيب

تستعد فرقة «منيب باند» للعودة إلى الحفلات الغنائية بعد فترة من الغياب، من خلال حفل جديد على مسرح ساقية الصاوي يوم 25 سبتمبر المقبل، وذلك في أمسية تجمع بين أعمال الموسيقار الراحل أحمد منيب وعدد من أشهر أغاني محمد منير.

وتقدم الفرقة خلال الحفل مجموعة من المفاجآت لجمهورها، إلى جانب أغانٍ للراحل أحمد منيب لم تُطرح من قبل، في تجربة تعيد تقديم أعماله للجمهور من خلال رؤية موسيقية جديدة وأصوات شابة.

ويضم برنامج الحفل عددًا من أبرز أغاني محمد منير، منها «الليلة يا سمرة»، و«شبابيك»، و«يا ليلة عودي تاني»، و«يا وعدي على الأيام»، و«هيلا هيلا»، إلى جانب مجموعة أخرى من الأغاني التي ارتبط بها الجمهور.

ويشارك في تقديم فقرات الحفل عدد من الأصوات الشابة، من بينهم هشام عثمان وثريا حشاد.

احمد منيب

ومازال احمد منيب يصدر اصوات الى الساحة الفنية رغم مرور أكثر من 30 عاما على غيابه وذلك من خلال فرقة منيب باند والاصوات التى يقدمها الفنان خالد منيب مؤسس الباند فى حفلاته والمعروف ان فرقة منيب تغنى كل اعمال والحان احمد منيب التى تغنى بيها الكثير من جيل الثمانينات مثل محمد منير وعلاء عبد الخالق وحميد الشاعرى وايهاب توفيق ومنى عبد الغنى وهشام عباس وصادق قلينى وحسن عبد المجيد ومحمد فؤاد وغيرهم وقد أنشأت الفرقة فى نهاية عام 2010 واعتمدت كمدرسة لتخريج اصوات لها سمات وثقافة موسيقى منيب.