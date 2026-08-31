قلبي عندها.. هند صبري تواسي نجلاء فتحي في وفاة ابنتها

نعت الفنانة هند صبري، ابنة نجلاء فتحي برسالة مؤثرة.

وكتبت هند صبري عبر حسابها على فيسبوك: "قلبي مع الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي في هذا المصاب الأليم.. ربنا يرحم ياسمين رحمة واسعة، ويصبر قلب والدتها وبنتها وأهلها، ويمنحهم القوة والصبر في هذا الوقت الصعب. إنا لله وإنا إليه راجعون".

تفاصيل تأجيل جنازة ابنة نجلاء فتحي

وقررت أسرة الفنانة نجلاء فتحي إقامة مراسم تشييع جثمان ابنتها ياسمين أبو النجا اليوم بعد أن كان من المقرر لها أمس.

واقيمت صلاة الجنازة ظهر اليوم بمسجد عمر بن عبد العزيز بمنطقة هليوبوليس، بحضور أفراد الأسرة والأصدقاء.

وتم تأجيل تشييع جثمان ابنة نجلاء فتحي بسبب تأخر أسرة الراحلة فى الانتهاء من جميع إجراءات الغسل، بينما ظل الجثمان داخل المستشفى، لحين خروجه والتوجه به إلى المسجد لأداء صلاة الجنازة.

