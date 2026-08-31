خبر مؤلم وصادم ومقبض.. تامر حبيب ينعي ابنة نجلاء فتحي

نعى السيناريست تامر حبيب، ابنة الفنانة نجلاء فتحي، برسالة مؤثرة.

وكتب تامر حبيب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “عمري ما هنسى ضحكتنا في وش بعض في كل مرة اتقابلنا فيها من يوم ماعرفتك، و انتي لسة بنوتة بتدرس في الجامعة لغاية آخر مرة شوفتك فيها.. عمري ما هنسى الابتسامة البريئة الصافية الصادقة اللي عمرها مااتغيرت و لا مرة.. خبر مؤلم وصادم ومقبض قوي، رغم انك اكيد اكيد اكيد في احلي مكان.. ربنا يرحمك ويصبر امك وابوكي وبنتك وكل اللي حبوكي”.

تفاصيل تأجيل جنازة ابنة نجلاء فتحي

وقررت أسرة الفنانة نجلاء فتحي إقامة مراسم تشييع جثمان ابنتها ياسمين أبو النجا اليوم بعد أن كان من المقرر لها أمس.

واقيمت صلاة الجنازة ظهر اليوم بمسجد عمر بن عبد العزيز بمنطقة هليوبوليس، بحضور أفراد الأسرة والأصدقاء.

وتم تأجيل تشييع جثمان ابنة نجلاء فتحي بسبب تأخر أسرة الراحلة فى الانتهاء من جميع إجراءات الغسل، بينما ظل الجثمان داخل المستشفى، لحين خروجه والتوجه به إلى المسجد لأداء صلاة الجنازة.