قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من مدرسة الأهلي إلى مشروع فليك.. كيف يعيد حمزة عبد الكريم تعريف المهاجم داخل برشلونة؟
هاني شاكر.. رحلة نصف قرن من الطرب الأصيل ومسيرة صنعت تاريخ الغناء العربي
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يفتح باب التصالح في بعض أحكام الإعدام.. تعرف عليها
نعيم قاسم: المقاومة اللبنانية تقدم أداء أسطورياً أدهش العدو
الضرائب: تطبيق للتحقق من شهادات تسجيل ضريبة القيمة المضافة والسجائر عبر QR Code على الطابع المؤمن
من أول الأسبوع.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو
مرصد الأزهر: "داعش" يعتبر إسبانيا والبرتغال بيئتين مناسبتين للتمويل والتدريب
وزير التخطيط: البرنامج القُطري مع OECD محطة مهمة لدعم الإصلاح الاقتصادي في مصر
5 تحذيرات.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل مواجهة سموحة؟
وداعا لعمليات القلب المفتوح.. فجر جديد في الطب المصري يحيي آمال المرضى
مدبولي: القطاع الخاص ركيزة أساسية فى برنامج الإصلاح الإقتصادي وتوفير فرص العمل
القاهرة تستضيف تدشين الاتحاد الأورو-متوسطي للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى رحيل محمد عبد الوهاب.. مسيرة فنية غيرت ملامح الأغنية

في ذكرى رحيل محمد عبد الوهاب.. مسيرة فنية غيرت ملامح الأغنية
في ذكرى رحيل محمد عبد الوهاب.. مسيرة فنية غيرت ملامح الأغنية
أ ش أ

تحل اليوم علينا ذكرى رحيل الموسيقار محمد عبد الوهاب، أحد أبرز صناع الأغنية العربية في القرن العشرين، والذي شكل علامة فارقة في تاريخ الموسيقى، بما قدمه من أعمال خالدة، لقب بمطرب العظماء والملوك والأمراء.

ولد عبد الوهاب في حي باب الشعرية بالقاهرة، ونشأ في أسرة متدينة، حيث كان والده يعمل مؤذنا وقارئا للقرآن، فالتحق بالكتاب وحفظ أجزاء من القرآن الكريم، قبل أن يتجه إلى الموسيقى والغناء، التي شكلت مسار حياته لاحقا.

بدأ مشواره الفني مبكرا من خلال العمل في الفرق المسرحية، ثم درس العود ونظريات الموسيقى، ما أسهم في صقل موهبته الفنية، وقدم العديد من الأغنيات بصوته، فيما قدم ألحانا لعدد من كبار المطربين، من بينهم عبد الحليم حافظ، ليلى مراد، فايزة أحمد، نجاة الصغيرة، إلى جانب وردة الجزائرية.

كما خاض تجربة التمثيل، وشارك في سبعة أفلام غنائية، من بينها "الوردة البيضاء"، "يحيا الحب"، و“رصاصة في القلب”، التي حققت نجاحا جماهيريا واسعا.

كتب عبد الوهاب لعدد كبير من النجوم، من بينهم وردة الجزائرية، شادية، محرم فؤاد، نادية مصطفى، كما تعاون في سنواته الأخيرة مع لطيفة، التي أكدت أن كلماته تتسم بالبساطة التي لا يجيدها سوى شاعر متمكن.

ومن أبرز محطاته، تعاونه مع كوكب الشرق أم كلثوم، حيث كتب لها عددا من أشهر أغانيها، منها "حب إيه"، "هسيبك للزمن"، "للصبر حدود"، "فكروني"، و"اسأل روحك"، والتي لا تزال تعد من كلاسيكيات الطرب ، كما قدم لوردة الجزائرية مجموعة من الأغنيات الناجحة، من بينها "أوقاتي بتحلو معاك"و"قال إيه بيسألوني".

تقلد عبد الوهاب عددا من المناصب البارزة، حيث انتخب رئيسا لنقابة الموسيقيين عام 1953، ثم رئيسا لاتحاد النقابات الفنية عام 1955، كما ترأس جمعية المؤلفين والملحنين، وكان عضوا بمجلس الشورى.

وخلال مشواره الفنى حصل على العديد من الجوائز والأوسمة، من بينها "نيشان النيل"، و"وسام الاستقلال "من عدد من الدول العربية، وجائزة الدولة التقديرية، إلى جانب تكريمه دوليا ومنحه لقب "الموسيقار العربي"، تقديرا لإسهاماته البارزة في تطوير الموسيقى.

وفي ذكرى رحيله في الرابع من مايو عام 1991، تظل مكانته كأحد أبرز رموز الإبداع الفني، وتؤكد مسيرته أن ما تركه من تراث موسيقي سيبقى شاهدا على قيمة فنية لا تتكرر.

ذكرى رحيل الموسيقار محمد عبد الوهاب أبرز صناع الأغنية العربية علامة فارقة في تاريخ الموسيقى مطرب العظماء والملوك والأمراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

فيديو غير لائق مع تلميذة.. القبض على مدير مدرسة هابي لاند للغات ببشتيل

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

الحكومة

الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين قبل عيد الأضحى.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

الدواجن

نزلت 12 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

الزمالك

خبر سار لجماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة

ارشيفية

هزار قلب بجنازة| مصرع شاب دهسته تريلا بالمنيب.. والأهالي: صاحبه دفعه أمام السيارة

المتهم

مفاجأة في تحقيقات واقعة مدرسة هابي لاند| الفيديو منذ عام.. والنيابة تتحرى عن سبب إخفائه

ترشيحاتنا

سيارات عائلية جديدة 2026

سيارات عائلية جديدة 2026 في السوق المحلي.. بالمواصفات والأسعار

اودي A5 و مرسيدس C43

مقارنة بين أودي A5 ومرسيدس C43 موديل 2026.. صور

مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026

مواصفات مرسيدس مايباخ EQS 680 موديل 2026

بالصور

إجراء 1456 حالة منظار جهاز هضمي بمستشفيات الشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

بجمبسوت.. مى حلمى تتجول فى شوارع أمستردام

مى حلمى فى شوارع أمستردام
مى حلمى فى شوارع أمستردام
مى حلمى فى شوارع أمستردام

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

صورة من زياوة وزير الدفاع
صورة من زياوة وزير الدفاع
صورة من زياوة وزير الدفاع

بعد وفاه 3 أشخاص.. ما هو فيروس هانتا وكيف يصيب الأشخاص؟

بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟
بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟
بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟

فيديو

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد