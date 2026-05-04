حالة وفاة و7 مصابين.. القبض على سائق ميكروباص دهس 8 أشخاص في المرج
النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين
فيديو توعوي حكومي يكشف أساليب النصب عبر المنصات المالية غير الرسمية
الأمين العام لحزب الله: المفاوضات المباشرة مع إسرائيل تخدم نتنياهو وترامب قبل الانتخابات
رافينيا بين مشروع برشلونة وإغراءات السعودية.. صفقة "على نار هادئة" قد تنفجر بعد المونديال
حسن الخاتمة.. وفاة مسن أثناء أداء صلاة الفجر داخل مسجد بعزبة كرم في أشمون
فلوسك أمانة متضيعهاش.. الحكومة تحذر من المنصات المالية غير المرخصة
دبلوماسية التنمية.. شراكة مصر وOECD تدعم صمود الاقتصاد في مواجهة الأزمات العالمية
وزير النقل: استعداد تام لتعزيز التعاون مع الأشقاء العرب وتنفيذ مشروعات طموحة
"معلومات الوزراء" يستعرض توقعات البنك الدولي لتداعيات الصدمات الجيوسياسية على العالم
الاتحاد الأوروبي: مستقبل أرمينيا الأوروبي قرار سيادي يحدده الشعب
من الاثنين إلى الجمعة.. موعد تحسن حالة الطقس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يفتح باب التصالح في بعض أحكام الإعدام.. تعرف عليها

هاجر ابراهيم

أكد الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يفتح باب التصالح في بعض أحكام الإعدام. 

وقال: “القانون سيبدأ سريانه فى 1 أكتوبر 2026، وتضمن بعض الأحكام والقواعد الإجرائية التي تكون فى صالح المتهم، ومحكمة النقض طبقته قبل مواعيد سيرانه”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخي يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن المشرع المصري رأي أن هناك بعض الجرائم لابد أن يضع حد لها، خاصة الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام إذا وقعت على الحق فى الحياة وتصالح ورثة مجني عليه، فتنزل المحكمة القرار بالإعدام بدرجة أو درجتين".

وتابع: “إذا وقعت الجريمة على ألف وكان هناك 5 ورثة لابد أن يتصالح ال5، حتي أن الصلح لا يتجزأ، والمشرع المصري ليس فى كل عقوبة الإعدام يعرف التصالح، مثال جريمة المادة 267 الإغتصاب عقوبتها الإعدام، والتصالح هنا لا يتيح للمحكمة تخفيف العقوبة، أو الإختطاف، ولكن يتيح لبعض الجرائم خاصة جرائم الثأر وإيقاف بحر ونزيف الدماء".

وتابع: “هناك جرائم لا يجوز لها التصالح، مثل الضرب المفضي إلى موت مع سبق إصرار وترصد”.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

