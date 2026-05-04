تاج الدين: الغذاء الصحي النوعي لكل مرض يضيف إلى العلاج ولا يغني عنه

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أن العلم بصفة عامة يطلق عليه الطب المبني على دليل، سواءا فى التغذية أو الوقاية أو العقاقير أو العمليات الجراحية أو غيرها، معقبا: “مرينا كثيرا جدا بمثل هذه الأمور التي تقال هذه الأيام، والوعي يأتي بالتوعية، وهناك جزء منها مباشرة تقوم بها الجهات الطبية والأطباء كلا فى مكانه، ولا يأتي مريض وحده، ويتم نقلها للمريض وأسرته”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “هناك توعية إعلامية، ومثال على ذلك خلال فترة كورونا والتوعية لعبت دور قوي جدا وحاسم فى مثل هذه الأمور، واحنا أتكلمنا كثيرا جدا وأقنعنا المرضي كيفية الوقاية، ومرينا بالقضاء على شلل الأطفال وفيروس سي وغيرها، وكلها حدثت بالتوعية والوعي”.

وتابع: “التوعية الإعلامية لها تأثير كبير جدا، والصحة وقاية ثم علاج، وجزء منها هو منع المرض، وهناك أمراضي كثيرة نستطيع منعها، وياما عانينا من أفكار ومشاكل، ومثال علي الناس اللي عندهم مشاكل صدرية، وعقبال ما كنا نقنع الناس بالراحة والتدريج فى إستخدام وسائل الإستنشاق، كانوا بياخدوا أقراص، والبخاخات كانت رجس من عمل الشيطان أنك تقول لحد يستخدمه، ولما قعدنا معاهم بمؤتمرات وورش عمل ولقاءات، بحيث أننا ننقل الصورة الصحيحة للمريض لكيفية أن يكون لديه وسائل وقاية”.

وأردف: “الغذاء الصحي النوعي لكل مرض من الأمراض يكمل ويضيف إلى العلاج ولكن لا يغني عنه أبدا، ومثال على ذلك مرض السكر، حيث أن الدولة توفر وتدعم توفير الأنسولين من أجل أن يعيش الأطفال حياة كريمة غير مجهدة، ولازم للمريض أنه يأخذ الأدوية الخاصة به، مع تقليل النشويات والسكريات، ويجب أن يكون هناك غذاء متوازن”.