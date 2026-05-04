صحة بني سويف: توزيع خدمات المركز الطبي بالغمراوي على المنشآت الصحية لإزالة المبنى

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، عن صدور قرار بإزالة مركز طبي الغمراوي في مارس 2026، مع تم إعداد مقترح متكامل لنقل خدمات المركز، مع وضع خطة منظمة لإعادة توزيعها على عدد من المنشآت الصحية، لضمان استمرارية تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة،

في إطار الاستجابة الفورية لشكاوى بعض المواطنين.



من جهة أخرى وفي ضوء تكليفات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف باستمرار تكثيف الحملات الميدانية في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز، والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إلى جانب دعم جهود النظافة والتجميل وتحسين كفاءة المرافق العامة.

وفي هذا السياق، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة مدحت صلاح، وبالتنسيق مع إدارة التموين، حملة تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز السياحية، للتأكد من الالتزام بالأوزان والأسعار وجودة المنتجات، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 33 محضرًا للمخابز غير الملتزمة، مع التنبيه بضرورة الالتزام بالاشتراطات القانونية، كما شملت الحملة المرور على المحال للتأكد من صلاحية السلع والإعلان عن الأسعار، في حين تم رفع أكثر من 50 طنًا من المخلفات والقمامة من شوارع المدينة ومناطق التجميع، ونقلها إلى المحطة الوسيطة مع تفريغ الحاويات.

وفي مركز ومدينة سمسطا، أشرف رئيس المركز أسامة يونس على تنفيذ حملات الإزالة ضمن أعمال الموجة 29، حيث تم تنفيذ إزالة عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمدينة والقرى التابعة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من الزراعة والري وأملاك الدولة وقوات الأمن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد أراضي الدولة.

وفي مركز ومدينة ببا، تابع أحمد علاء الدين رئيس المركز سير العمل بالمركز التكنولوجي، ومراجعة ملفات التصالح المقدمة من المواطنين لتسهيل الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات، إلى جانب متابعة أعمال النظافة بعدد من شوارع المدينة، حيث تم توريد أكثر من 80 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بسمسطا، كما تم رفع الإشغالات بمحيط كوبري المحطة وأمام قصر الثقافة والنادي الرياضي، فيما نفذت الوحدات القروية حملات نظافة بقرى سدس وقمبش وصفط راشين، مع متابعة تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 29 والتي أسفرت عن إزالة عدة حالات تعدٍ.

وفي مركز ومدينة ناصر، واصلت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم جهودها في قطاع النظافة والتجميل، حيث شملت الحملات عددًا من الشوارع والمناطق الحيوية بالمدينة، مع رفع التراكمات وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي، كما تم بقرية أشمنت تنفيذ إزالة عدة حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بناحية نجع العرب، وفك شدة خشبية مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية، إلى جانب متابعة أعمال النظافة بالقرية، بينما شهدت قرية بهبشين متابعة أعمال توصيل شبكة الإنترنت الأرضي والغاز الطبيعي.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، تابع أحمد توفيق رئيس المركز سير العمل بالإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي ووحدة المتغيرات المكانية، لتسريع إنهاء ملفات التصالح ورصد المتغيرات أولًا بأول، إلى جانب متابعة تنفيذ أعمال الموجة 29 لإزالة التعديات، فيما تواصلت جهود الوحدات القروية في تمهيد الطرق ورفع المخلفات وصيانة كشافات الإنارة، ومتابعة غلق المحال التجارية في المواعيد المحددة وترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لأي أعمال بناء مخالف في المهد.