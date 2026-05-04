قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمر كمال ينعى هاني شاكر: تشرفت إني لحنت لك
أزمة النفط في إيران.. واشنطن تحذر من توقف الإنتاج خلال أيام مع امتلاء المخزونات
سيناريوهات حسم الدوري.. بيراميدز البطل حال تساوي ثلاثي القمة
شقق الإسكان الاجتماعي 2026 في مصر .. الأسعار والمساحات
أيقونة عالم السرعة.. ماذا قدمت أودي R8 الخارقة؟
خروج مزدوج من أوابك وأوبك+.. الإمارات تعيد رسم خريطة تحالفاتها النفطية
إيران تحذر أمريكا: لن نتهاون مع أي تحرك داخل مضيق هرمز
تريزيجيه مهدد بالغياب عن بمباراة إنبي
أملك كل الأوراق.. ترامب يثير الجدل برسالة غامضة
بعد القبض على المتهم.. ارتفاع عدد ضحايا مدير مدرسة هابي لاند والنيابة تحقق
رقم عالمي غير مسبوق لـ غزل المحلة تحت قيادة علاء عبد العال
مسؤولو مدرسة هابي لاند أمام النيابة: منعرفش حاجة عن الفيديو أو تصرفات المتهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف| المحافظ يستقبل وزير الاتصالات ويتفقدان مصنع التابلت والموبايل.. وافتتاح مكتب البريد العمومي

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:


محافظ بني سويف يستقبل وزير الاتصالات في مستهل زيارته لمنطقة كوم أبو راضي الصناعية
وصل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي إلى مجمع مصانع المحمول وكان في استقباله اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف ، و بلال حبش نائب المحافظ، ومسؤولي المصنع , وذلك بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية شمال غرب مركز الواسطى.

وزير الاتصالات ومحافظ بني سويف يتفقدان مصنع "التابلت والموبايل" بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية

تفقد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، مصنع شركة للإلكترونيات بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية، وذلك في مستهل زيارة الوزير للمحافظة اليوم، وذلك في حضور بلال حبش نائب محافظ بني سويف، وكان في استقباله مدير المصنع، وعدد من أعضاء الطاقم الإداري والفني بالمصنع، ومسؤولو المنطقة الصناعية والوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى.

وقام الوزير والمحافظ بجولة داخل المصنع ، واستمعا خلالها إلى عرض موجز من مسؤولي الشركة تضمن الإشارة إلى أن مجمع مصانع شركة الإلكترونيات في بني سويف يعد الأول للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وواحد من ضمن 14 مصنعًا لها حول العالم ،وهو من أوائل الصروح الصناعية التي استفادت من الرخصة الذهبية، التي تمنحها الدولة للمستثمرين لتذليل كافة العقبات الإدارية مما يعكس مناخ الاستثمار الجاذب في محافظة بني سويف.
وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد بني سويف العمومي
افتتح اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف،والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مكتب البريد العمومي بشارع عبد السلام عارف بمدينة بني سويف،بعد تطويره تطويرا شاملاً ورفع كفاءته ضمن خطة الهيئة العامة للبريد لتطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية من خلال ميكنة وإدخال التكنولوجيا على جميع الخدمات البريدية المقدمة للجمهور وتدريب العاملين على أحدث طرق تقديم الخدمات البريدية.

وعقب الافتتاح قام الوزير والمحافظ بجولة تفقدية داخل المكتب لمتابعة انتظام سير العمل في تقديم كافة الخدمات البريدية التقليدية للمواطنين بعد تجهيزه بأحدث التقنيات والأدوات التكنولوجية المتقدمة،مع مراعاة الحفاظ على طرازه المعماري التاريخي (باعتباره مكتباً عمومياً)، مع تزويده بأحدث التجهيزات التكنولوجية والأثاث الذي يضمن راحة المواطنين،ومزود بنظام إلكتروني لتنظيم الدور (Queue System) لمنع الزحام، مع توفير أماكن انتظار مكيفة ومجهزة لكبار السن وذوي الهمم، فضلا عن ربطه بشبكة الألياف الضوئية (Fiber) لضمان سرعة تنفيذ المعاملات وعدم تعطل "السيستم.

بني سويف وزير الاتصالات محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. خطوات الحصول على منحة التموين وآخر موعد للصرف

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المدارس بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. التعليم تنفي

المتهم

فيديو غير لائق مع تلميذة.. القبض على مدير مدرسة هابي لاند للغات ببشتيل

قرار تعيينه "مكملش شهر".. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة «رغيفين وكيس فول»

مكملش شهر.. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة رغيفين وكيس فول؟

سعر الذهب اليوم

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بعد التراجع الكبير

إجازة عيد العمال

3 أيام راحة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء الجديد

حسام حسن

منتخب مصر | حسام حسن يستبعد 10 لاعبين من قائمة كأس العالم.. من هم؟

وفاة هاني شاكر

وفاة هاني شاكر بعد صراع طويل مع المرض

ترشيحاتنا

نجوى فؤاد

نجوى فؤاد باكية: سهير زكي كانت عشرة العمر.. ورحيل هاني شاكر خسارة كبيرة

هاني شاكر

محمد العدل يودع هاني شاكر: إرث فني لا ينسى وسيظل باقيا في قلوب عشاقه

أحلام

أحلام ناعية هاني شاكر: حمل الفن العربي إلى مكانة راقية لا تنسى

بالصور

درة ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2026

درة
درة
درة

فيديو

نبيلة عبيد والراحل هانى شاكر

نبيلة عبيد تنعى هاني شاكر: مطرب عظيم وصوته لا يتكرر وكنت أتابع حالته حتى لحظاته الأخيرة |خاص

هانى شاكر

باسكال مشعلاني تنعى هاني شاكر: صوته لن يتكرر وسيظل حاضرًا بأعماله| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد