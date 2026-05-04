أخبار بني سويف| المحافظ يستقبل وزير الاتصالات ويتفقدان مصنع التابلت والموبايل.. وافتتاح مكتب البريد العمومي

محافظ بني سويف يستقبل وزير الاتصالات في مستهل زيارته لمنطقة كوم أبو راضي الصناعية

وصل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي إلى مجمع مصانع المحمول وكان في استقباله اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف ، و بلال حبش نائب المحافظ، ومسؤولي المصنع , وذلك بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية شمال غرب مركز الواسطى.

وزير الاتصالات ومحافظ بني سويف يتفقدان مصنع "التابلت والموبايل" بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية

تفقد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، مصنع شركة للإلكترونيات بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية، وذلك في مستهل زيارة الوزير للمحافظة اليوم، وذلك في حضور بلال حبش نائب محافظ بني سويف، وكان في استقباله مدير المصنع، وعدد من أعضاء الطاقم الإداري والفني بالمصنع، ومسؤولو المنطقة الصناعية والوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى.

وقام الوزير والمحافظ بجولة داخل المصنع ، واستمعا خلالها إلى عرض موجز من مسؤولي الشركة تضمن الإشارة إلى أن مجمع مصانع شركة الإلكترونيات في بني سويف يعد الأول للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وواحد من ضمن 14 مصنعًا لها حول العالم ،وهو من أوائل الصروح الصناعية التي استفادت من الرخصة الذهبية، التي تمنحها الدولة للمستثمرين لتذليل كافة العقبات الإدارية مما يعكس مناخ الاستثمار الجاذب في محافظة بني سويف.

وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد بني سويف العمومي

افتتح اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف،والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مكتب البريد العمومي بشارع عبد السلام عارف بمدينة بني سويف،بعد تطويره تطويرا شاملاً ورفع كفاءته ضمن خطة الهيئة العامة للبريد لتطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية من خلال ميكنة وإدخال التكنولوجيا على جميع الخدمات البريدية المقدمة للجمهور وتدريب العاملين على أحدث طرق تقديم الخدمات البريدية.

وعقب الافتتاح قام الوزير والمحافظ بجولة تفقدية داخل المكتب لمتابعة انتظام سير العمل في تقديم كافة الخدمات البريدية التقليدية للمواطنين بعد تجهيزه بأحدث التقنيات والأدوات التكنولوجية المتقدمة،مع مراعاة الحفاظ على طرازه المعماري التاريخي (باعتباره مكتباً عمومياً)، مع تزويده بأحدث التجهيزات التكنولوجية والأثاث الذي يضمن راحة المواطنين،ومزود بنظام إلكتروني لتنظيم الدور (Queue System) لمنع الزحام، مع توفير أماكن انتظار مكيفة ومجهزة لكبار السن وذوي الهمم، فضلا عن ربطه بشبكة الألياف الضوئية (Fiber) لضمان سرعة تنفيذ المعاملات وعدم تعطل "السيستم.