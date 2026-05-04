حادث مروع على الطريق الأوسطي باتجاه حدائق أكتوبر وسقوط ضحايا.. صور

شهد الطريق الدائري الأوسطي في الاتجاه المؤدي إلى حدائق أكتوبر حادثًا مروريًا مروعًا إثر اصطدام سيارتين نقل، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، فيما تواصل الأجهزة المعنية حصر أعدادهم.



تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع تصادم عنيف أعلى الطريق الأوسطي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الحادث، حيث جرى فرض كردون مروري لتأمين المنطقة ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.



كما دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش ومعدات لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية بعد تكدس السيارات بالمنطقة، فيما يواصل رجال المباحث إجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات التصادم.