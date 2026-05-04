الكويت.. قرار عاجل لتخفيف أحمال الكهرباء

أقرت الهيئة العامة للصناعة في الكويت إلزام المنشآت الصناعية بالتوقف عن العمل خلال أوقات الذروة التي حددتها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والممتدة من الساعة 11 صباحاً حتى 5 مساءً، وذلك في إطار دعم استقرار الشبكة الكهربائية وضمان استمرار الخدمة دون انقطاع.

وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن القرار سيبدأ تطبيقه اعتباراً من 15 مايو ويستمر حتى 15 سبتمبر 2026.

كما أشارت إلى إمكانية استئناف العمل خلال الفترة المسائية بعد انتهاء ساعات الذروة، سواء للمنشآت التي تعتمد نظام الوردية الواحدة أو نظام الورديتين.

وشددت الهيئة على أنها ستنسق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الضغط على الشبكة الكهربائية.