الكويت: عودة الجهات الحكومية بقوة العمل كاملة اعتبارا من الأحد المقبل

أعلن ديوان الخدمة المدنية في الكويت عن عودة نظام الدوام الرسمي المعتاد بجميع الجهات الحكومية بقوة العمل كاملة بنسبة 100%، بناءً على قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 أبريل 2026.

وأوضح الديوان أن مباشرة إجراءات رفع نسبة العاملين بالجهات الحكومية إلى 100% ستبدأ اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 3 مايو 2026، مع عودة ساعات العمل الطبيعية دون تخفيض، واستئناف العمل بالفترة المسائية.

وأشار إلى عودة قوة العمل الرسمية بالجهات الحكومية إلى نسبة 100%، وعودة نظام العمل بالفترة المسائية بالإضافة إلى إعادة ساعات الدوام الرسمي المعتاد وفق نظام الدوام الصباحي لمدة 7 ساعات.

ونبه الديوان إلى وقف العمل بالتعميم (المنشور) رقم (4) لسنة 2026 الخاص بتحديد عدد العاملين بالجهات الحكومية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، وكذلك التعميم الخارجي رقم (7) لسنة 2026 بشأن نظام الدوام الرسمي بعد انتهاء شهر رمضان المبارك مع وقف العمل بأي أحكام تتعارض مع قرار مجلس الوزراء المشار إليه.