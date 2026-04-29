وزير الصحة يتابع مستجدات المشروعات الإنشائية مع رئيس شركة وادي النيل

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع اللواء خالد ماضي، رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، والوفد المرافق له، لبحث مستجدات المشروعات الصحية الجاري تنفيذها، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الصحية، مع استعراض المشروعات التي تم الانتهاء منها وتلك الجاري العمل بها وفق الجداول الزمنية المحددة.

وقال عبد الغفار إن الوزير ناقش خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لإنشاء مستشفى بولاق أبو العلا العام، موجهاً بتقليص المدة الزمنية للانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزات وفق أحدث الأكواد العالمية، لسرعة دخول المستشفى الخدمة وتقديم الرعاية الطبية للمواطنين.

تطوير مستشفى صدر العباسية

كما تم استعراض الخطة النهائية لتطوير مستشفى صدر العباسية، حيث وجه الوزير بسرعة الانتهاء من مراحل التوسعة لاستيعاب أكبر عدد من المرضى ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لمرضى الأمراض الصدرية.

وأكد الوزير قرب افتتاح مستشفيين في محافظتين مختلفتين بعد تطويرهما وتجهيزهما وفق أعلى المعايير العالمية، بما يساهم في تقليل قوائم الانتظار وتخفيف العبء عن المواطنين، ويخدم الكثافات السكانية في المحافظتين والأقاليم المجاورة.

حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة والسكان: اللواء عمرو عايد، مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد رمضان، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة.

ومن جانب شركة وادي النيل: الدكتور أنور إسماعيل، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس عاطف عيسى، مدير مشروعات الصحة، والمهندس محمود صالح، رئيس مجلس إدارة مؤسسة آل صالح الخيرية.