وزارة الصحة تُطلق وتُوسّع خدمة تغيير البلازما العلاجية بأحدث تقنيات الفصل الآلي

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق وتوسيع خدمة جلسات تغيير البلازما العلاجية (Plasmapheresis) باستخدام أحدث تقنيات الفصل الآلي لمكونات الدم، بهدف تقديم علاج متقدم وفعال لعدد من الأمراض المعقدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه التقنية تعمل على فصل البلازما التي تحتوي على الأجسام المضادة والعوامل المرضية الضارة بدقة عالية، ثم إعادة ضخ خلايا الدم للمريض بعد استبدال البلازما المستبعدة ببلازما سليمة أو محاليل آمنة، مما يساهم في تحسين الحالة الصحية بفاعلية كبيرة.

وأشار عبدالغفار إلى أن خدمة تغيير البلازما تختلف تمامًا عن الغسيل الكلوي، وتُستخدم في علاج أمراض المناعة الذاتية والحالات العصبية المعقدة مثل متلازمة جيلان باريه، والوهن العضلي الوبيل، والاعتلال العصبي الالتهابي المزمن، والتصلب المتعدد في حالات الانتكاس الشديد، بالإضافة إلى بعض أمراض الدم والكلى والمناعة مثل الفرفرية قليلة الصفائح، ومتلازمة انحلال الدم اليوريمية، ومتلازمة جودباستر، والذئبة الحمراء، والتهاب كبيبات الكلى سريع التطور.

وأكد المتحدث الرسمي أن الخدمة مغطاة بالكامل ضمن منظومة نفقة الدولة والتأمين الصحي، بما يضمن إتاحتها للمرضى دون أي أعباء مالية، وفق الضوابط الطبية المنظمة.

وأضاف أن التشغيل الفعلي للخدمة بدأ منذ أغسطس 2025 في عدة مستشفيات بمحافظتي القاهرة والجيزة، وهي: مستشفيات زايد آل نهيان، والسلام التخصصي، والقاهرة الفاطمية، و15 مايو، وزايد التخصصي. كما من المقرر توسيع الخدمة خلال العام الجاري لتشمل مستشفيات منشية البكري، وعين شمس العام، وبولاق الدكرور، وإمبابة العام، وطوخ المركزي، والقناطر الخيرية، وطنطا العام، والسنبلاوين العام، ودكرنس العام، وبيلا المركزي، وسيدي غازي، وكفر الشيخ العام.