الطقس غدًا.. شديد الحرارة ورطوبة عالية وتحذير من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا السبت 13 يونيو 2026، طقسًا معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد الإحساس بحرارة الطقس.

ويأتي الطقس غدا في إطار استمرار الموجة الحارة التي تضرب البلاد، حيث تسجل درجات الحرارة مستويات مرتفعة على معظم الأنحاء، مع زيادة ملحوظة في نسب الرطوبة تزيد من الشعور بالإجهاد الحراري.







درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة: العظمى 36 درجة، الصغرى 24 درجة.

الإسكندرية: العظمى 33 درجة، الصغرى 22 درجة.

مطروح: العظمى 30 درجة، الصغرى 20 درجة.

سوهاج: العظمى 39 درجة، الصغرى 24 درجة.

قنا: العظمى 41 درجة، الصغرى 26 درجة.

أسوان: العظمى 41 درجة، الصغرى 28 درجة.

توقعات درجات الحرارة حسب المناطق

القاهرة الكبرى والوجه البحري: طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلاً.

السواحل الشمالية: طقس حار نهارًا، معتدل ليلاً.

شمال الصعيد: طقس شديد الحرارة نهارًا، مائل للحرارة ليلاً.

جنوب الصعيد: طقس شديد الحرارة نهارًا، مائل للحرارة ليلاً.

الظواهر الجوية في الطقس غدا

ارتفاع نسب الرطوبة: تزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 1 إلى 2 درجة.

شبورة مائية: من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

نشاط رياح أحيانًا: تتراوح سرعتها من 25 إلى 35 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.



فرص ضعيفة لأمطار خفيفة: على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 20% تقريبًا على فترات متقطعة.

سحب منخفضة: فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

الرطوبة تزيد الإحساس بالحرارة

من أهم ما يميز الطقس غدا هو ارتفاع نسب الرطوبة، حيث تؤدي إلى زيادة الإحساس بالحرارة بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين، مما يعني أن المواطن في القاهرة قد يشعر أن الحرارة تصل إلى 37 أو 38 درجة رغم أن العظمى المسجلة هي 36 درجة فقط.

نصائح للتعامل مع الطقس

القيادة بحذر صباحًا بسبب الشبورة المائية على بعض الطرق.

شرب كميات وفيرة من الماء للتعويض عن فقدان السوائل.

تجنب التعرض المباشر للشمس خلال فترات الذروة (12 ظهرًا إلى 4 عصرًا).

ارتداء ملابس قطنية فاتحة تعكس حرارة الشمس.

متابعة النشرات الجوية أولاً بأول لمعرفة أي تحديثات طارئة.

الفئات الأكثر تضررًا من الطقس غدا