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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الطقس اليوم الجمعة.. تحذير من ظاهرة جوية خطرة

ظاهرة جوية
ظاهرة جوية
عبد العزيز جمال

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة 12 يونيو 2026، طقسًا معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

الأرصاد الجوية

ويأتي الطقس اليوم  في وقت تشهد فيه البلاد استقرارًا نسبيًا في درجات الحرارة على شمال البلاد، بينما يستمر الارتفاع الشديد في درجات الحرارة على جنوب الصعيد، مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 

جاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الطقس اليوم على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 34 درجة، الصغرى 23 درجة.

الإسكندرية: العظمى 29 درجة، الصغرى 20 درجة.

مطروح: العظمى 27 درجة، الصغرى 20 درجة.

سوهاج: العظمى 41 درجة، الصغرى 24 درجة.

قنا: العظمى 43 درجة، الصغرى 28 درجة.

أسوان: العظمى 44 درجة، الصغرى 28 درجة.

توقعات درجات الحرارة حسب المناطق

القاهرة الكبرى: العظمى 34، الصغرى 23.

الوجه البحري: العظمى 33، الصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29، الصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 30، الصغرى 20.

شمال الصعيد: العظمى 37، الصغرى 23.

جنوب الصعيد: العظمى 43، الصغرى 27.

الظواهر الجوية في الطقس اليوم 

تشير توقعات الطقس اليوم إلى عدد من الظواهر الجوية التي يجب الانتباه إليها:

ارتفاع نسب الرطوبة: تزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 1 إلى 2 درجة.

شبورة مائية: من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وهو ما يتطلب القيادة بحذر تجنبا للحوادث المميتة.

نشاط رياح أحيانًا: تتراوح سرعتها من 25 إلى 35 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

فرص سقوط أمطار: فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

الرطوبة تزيد الإحساس بالحرارة في الطقس اليوم 

من أهم ما يميز الطقس اليوم هو ارتفاع نسب الرطوبة، حيث تؤدي إلى زيادة الإحساس بالحرارة بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين. 

هذا يعني أن المواطن في القاهرة قد يشعر أن الحرارة تصل إلى 35 أو 36 درجة رغم أن العظمى المسجلة هي 34 درجة فقط. 

الأرصاد


ويعود ذلك إلى أن الرطوبة العالية تقلل من قدرة الجسم على التبريد عبر التعرق، مما يزيد من الشعور بالإجهاد الحراري.

نصائح للتعامل مع الطقس اليوم 

في ظل توقعات الطقس اليوم بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، نقدم للمواطنين مجموعة من النصائح المهمة:

  • شرب كميات وفيرة من الماء: بمعدل لا يقل عن 2-3 لتر يوميًا للتعويض عن فقدان السوائل.
  • تجنب التعرض المباشر للشمس: خاصة في فترات الذروة من الساعة 12 ظهرًا إلى 4 عصرًا.
  • ارتداء ملابس قطنية فاتحة: لأنها تعكس حرارة الشمس وتسمح بتهوية الجسم.
  • استخدام المظلات الشمسية: عند الخروج في فترات النهار.
  • عدم ترك الأطفال أو كبار السن في السيارات المغلقة: حتى لو لفترة قصيرة.
  • تأجيل الأنشطة الخارجية: إلى فترات المساء عندما تنخفض الحرارة.
  • القيادة بحذر صباحًا: بسبب الشبورة المائية على بعض الطرق.
  • متابعة النشرات الجوية: أولاً بأول لمعرفة أي تحديثات طارئة عن الطقس اليوم .

 

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