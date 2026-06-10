الطقس اليوم.. استمرار الأجواء شديدة الحرارة ونشاط رياح ببعض المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، مشيرة إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، وسط تحذيرات من انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق صباحاً.

الطقس اليوم في مصر

وذكرت الهيئة، في بيانها الصادر عن الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ليتحول إلى شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، في حين يكون مائلاً للحرارة إلى حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

وحول الظواهر الجوية وتوقعات الأمطار، خلال الطقس اليوم، حذرت الأرصاد من ظهور شبورة مائية صباحية (من الساعة 4 وحتى 8 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مؤكدة أنها قد تكون كثيفة أحياناً وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق؛ مما يستلزم توخي الحذر التام أثناء القيادة.

أشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة، وشمال الصعيد، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم في مصر

يشهد الطقس نشاطاً للرياح أحياناً تتراوح سرعتها من (30 إلى 35 كم/س) على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة، كما لفت البيان إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين درجة إلى درجتين مئويتين.

حول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، الأربعاء (العظمى / الصغرى)، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى تصل إلى 36 درجة مئوية في الظل، بينما تنخفض الصغرى ليلاً لتصل إلى 23 درجة. وفي مناطق الوجه البحري تسجل العظمى 35 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة.

السواحل الشمالية:

تشهد السواحل الشمالية الغربية أجواءً مائلة للحرارة نهاراً حيث تسجل العظمى 28 درجة مئوية، والصغرى 21 درجة. أما السواحل الشمالية الشرقية فترتفع فيها العظمى بمعدل درجة واحدة لتسجل 29 درجة مئوية نهاراً، بينما تستقر الصغرى ليلاً عند 21 درجة.

شمال وجنوب الصعيد:

تتأثر قطاعات الصعيد بأجواء شديدة الحرارة؛ حيث تسجل مناطق شمال الصعيد 39 درجة مئوية للعظمى، و23 درجة للصغرى. بينما يستمر جنوب الصعيد في تسجيل أعلى معدل حرارة على مستوى الجمهورية بواقع 44 درجة مئوية للعظمى، وتنخفض الصغرى ليلاً لتسجل 30 درجة مئوية.

وفي ختام بيانها، ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الجهات المعنية والمواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة التحديثات اليومية والخرائط الجوية الصادرة عنها للوقوف على أي مستجدات.