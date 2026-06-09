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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر من الإجهاد الحراري .. وهذه طرق الوقاية

الطقس
الطقس
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن حاله الطقس ودرجات الحرارة، والتي حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الموجة شديدة الحرارة التي تؤثر على مختلف أنحاء الجمهورية، اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية عن المعدلات المتوقعة.

حاله الطقس ودرجات الحرارة

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد طقسا معتدل الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى شديد الحرارة نهارا على أغلب المناطق، بينما يكون مائلا للحرارة إلى حار على السواحل الشمالية، في حين يسود طقس معتدل ليلا على معظم الأنحاء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.

الأرصاد تحذر من الإجهاد الحراري

ودعت الهيئة المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة، مع الإكثار من شرب المياه والسوائل على مدار اليوم للوقاية من الإجهاد الحراري وتعويض فقدان الجسم للسوائل.

كما أوصت بارتداء الملابس القطنية الفاتحة والتواجد في أماكن جيدة التهوية، لا سيما لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

حاله الطقس ودرجات الحرارة

الظواهر الجوية المتوقعة

وأشارت الأرصاد إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة قد يزيد الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين عن الحرارة المسجلة في الظل.

كما تتكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحا على مناطق من شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا وتؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

ومن المتوقع أيضا نشاط للرياح أحيانا بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترا في الساعة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق الصحراء الغربية وشمال ووسط الصعيد.

وأضافت الهيئة أن هناك فرصا ضعيفة لتكون سحب منخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

سجلت درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المحافظات والمدن الرئيسية ما يلي:

القاهرة: العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.
الإسكندرية: العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة.
مطروح: العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة.
سوهاج: العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.
قنا: العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.
أسوان: العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة.

نصائح مهمة للوقاية من الإجهاد الحراري

قدمت وزارة الصحة والهيئة العامة للأرصاد الجوية مجموعة من الإرشادات المهمة لتجنب مخاطر الحرارة المرتفعة، وتشمل:

تقليل تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.
تجنب المجهود البدني العنيف وقت الظهيرة.
استخدام غطاء للرأس أو شمسية أثناء الخروج.
الاستحمام بماء فاتر لتخفيف حرارة الجسم.

الإكثار من شرب المياه والسوائل بانتظام.
تجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة.
ارتداء الملابس القطنية الفاتحة.
البقاء في أماكن جيدة التهوية أو مكيفة.

حاله الطقس ودرجات الحرارة

التعامل مع ضربة شمس

في حال الاشتباه بالإصابة بضربة شمس، ينصح بسرعة اتخاذ الإجراءات التالية:
إعطاء المصاب سوائل إذا كان في حالة وعي.
التوجه فورا إلى أقرب مستشفى أو منشأة طبية.

نقل المصاب إلى مكان بارد أو مظلل.
تبريد الجسم باستخدام الماء أو الكمادات الباردة.
تشغيل المراوح أو توفير تهوية جيدة.

وتؤكد الهيئة العامة للأرصاد الجوية أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، في ظل استمرار الأجواء الحارة وارتفاع نسب الرطوبة خلال الأيام الحالية.

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